В «Ауре» пошёл дым и эвакуировали всех людей

Дым оказался учебным

Этим утром в торговом центре «Аура» пошёл дым у входа в кинотеатр. К счастью — учебный. В самом крупном торговом центре Ярославля устроили учения по эвакуации для всех желающих.

Здание оцепили десятки спасателей, несколько пожарных машин перекрыли улицу Пушкина и ограничили движение по улице Победы.

— По легенде возгорание произошло в зоне кинотеатра, потушить пожар своими силами сотрудникам центра не удалось и была объявлена эвакуация всего здания, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Дым запустили сами спасатели МЧС

После чего смотрели на реакцию работников торгового центра

За несколько минут из эвакуационных выходов центра высыпали десятки человек — сотрудники и посетители центра. Не все в это утро знали про тактические учения, кто-то только взял кофе и перекус в зоне кафе на третьем этаже. К счастью, обошлось без паники, к аварийным выходам провожали работники торгового центра — без них трудно было бы найти ближайший. После того, как люди высыпали на улицу, пожарные через балкон проникли в здание и работали на месте выдуманного ЧП. Когда всё закончилось, по громкоговорителю объявили о том, что в здание можно вернуться.

Люди эвакуировались неспешно

Зато прогулялись

Около 30 спасателей были сегодня в центре

Спасатели готовятся войти в здание с огнём

К очагу "пожара" полезли через балкон

Всего неделю назад в «Ауру» приходил Госпожнадзор: что он тогда обнаружил в торговом центре.