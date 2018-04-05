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Фоторепортаж
В «Ауре» пошёл дым и эвакуировали всех людей
5 апреля 2018 11:45
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Этим утром в торговом центре «Аура» пошёл дым у входа в кинотеатр. К счастью — учебный. В самом крупном торговом центре Ярославля устроили учения по эвакуации для всех желающих.
Здание оцепили десятки спасателей, несколько пожарных машин перекрыли улицу Пушкина и ограничили движение по улице Победы.
— По легенде возгорание произошло в зоне кинотеатра, потушить пожар своими силами сотрудникам центра не удалось и была объявлена эвакуация всего здания, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
За несколько минут из эвакуационных выходов центра высыпали десятки человек — сотрудники и посетители центра. Не все в это утро знали про тактические учения, кто-то только взял кофе и перекус в зоне кафе на третьем этаже. К счастью, обошлось без паники, к аварийным выходам провожали работники торгового центра — без них трудно было бы найти ближайший. После того, как люди высыпали на улицу, пожарные через балкон проникли в здание и работали на месте выдуманного ЧП. Когда всё закончилось, по громкоговорителю объявили о том, что в здание можно вернуться.
Всего неделю назад в «Ауру» приходил Госпожнадзор: что он тогда обнаружил в торговом центре.
Фото: Александра Савельева
Видео: Александра Савельева
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