В Ярославле откроют центр по трансплантации костного мозга

Дмитрий Миронов встретился с коллективом областной больницы

На базе областной клинической больницы может появиться центр трансплантации костного мозга.

— В настоящее время для проведения этой процедуры ярославские пациенты направляются в федеральные клиники, что удлиняет сроки получения необходимой помощи, — рассказала заведующая гематологическим отделением больницы Марина Ротанова. — Опыт проведения таких операций у нас есть, кадровый потенциал хороший. Проведено 16 пересадок, и все — успешно.

Чтобы не отправлять ярославцев в московские клиники, больнице надо будет купить дополнительное оборудование и отработать систему взаимодействия со службой переливания крови.

Идею создания центра поддержал губернатор Ярославской области.

— Как мне докладывали, по квоте в год мы отправляем в Москву около десяти пациентов для трансплантации костного мозга. У нас есть свои кадры, своя научная база, и надо сделать всё возможное, чтобы лечить таких больных в Ярославской области, — считает Дмитрий Миронов.

Прорабатывать вопросы создания в Ярославле центра по пересадке костного мозга будет директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

В конце марта в Ярославле детская больница № 1 снова смогла помогать аллергикам. Стационар уже принимает детей в доме № 26 на улице Добрынина.



