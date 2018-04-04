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В Ярославле откроют центр по трансплантации костного мозга
4 апреля 2018 11:45
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На базе областной клинической больницы может появиться центр трансплантации костного мозга.
— В настоящее время для проведения этой процедуры ярославские пациенты направляются в федеральные клиники, что удлиняет сроки получения необходимой помощи, — рассказала заведующая гематологическим отделением больницы Марина Ротанова. — Опыт проведения таких операций у нас есть, кадровый потенциал хороший. Проведено 16 пересадок, и все — успешно.
Чтобы не отправлять ярославцев в московские клиники, больнице надо будет купить дополнительное оборудование и отработать систему взаимодействия со службой переливания крови.
Идею создания центра поддержал губернатор Ярославской области.
— Как мне докладывали, по квоте в год мы отправляем в Москву около десяти пациентов для трансплантации костного мозга. У нас есть свои кадры, своя научная база, и надо сделать всё возможное, чтобы лечить таких больных в Ярославской области, — считает Дмитрий Миронов.
Прорабатывать вопросы создания в Ярославле центра по пересадке костного мозга будет директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
В конце марта в Ярославле детская больница № 1 снова смогла помогать аллергикам. Стационар уже принимает детей в доме № 26 на улице Добрынина.
Фото: Правительство Ярославской области
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