Угловой балкон и роскошная лепнина: в Ярославле продадут старинный купеческий особняк в центре

В Ярославле продадут старинный купеческий особняк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут историческое здание «Дом Донцовых-Лопатиных». Объект культурного наследия регионального значения расположен на Большой Октябрьской улице, 44/60.

Старинный купеческий особняк хотят включить в план приватизации имущества на 2026 год. Изначально объекта не было в списке зданий, которые было решено продать. Однако позже появились поправки.

«Прогноз объемов поступлений доходов в бюджет города Ярославля от продажи объектов, находящихся в собственности города Ярославля, составляет: 2026 год — 132 млн рублей, 2027 год — 23,7 млн рублей, 2028 год — 13,3 млн рублей», — уточняется в документе.

Вопрос о приватизации городского имущества рассмотрят на комиссии муниципалитета 10 декабря 2025 года.

Известно, что сейчас в «Доме Донцовых-Лопатиных» расположен городской центр развития образования.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в первой трети XIX века. Его возвел на свои средства известный в городе купец Яков Лопатин, занимавшийся текстильным производством. Поначалу здание было более сдержанным, без ярких декоративных элементов. Но позднее купеческая семья решила перестроить особняк, для чего приобрела соседний дом Донцовых. Здания были объединены в одно строение, которое богато декорировали, украсили лепниной и добавили приметных архитектурных деталей. Например, роскошный угловой балкон с кованой решеткой.