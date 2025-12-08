НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Хотят построить новый храм
«Умные решения»
Как сэкономить на Новый год
Что подарить и как отметить Новый год
Ребенок выпал из окна
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Недвижимость Переезд чиновников Угловой балкон и роскошная лепнина: в Ярославле продадут старинный купеческий особняк в центре

Угловой балкон и роскошная лепнина: в Ярославле продадут старинный купеческий особняк в центре

Что сейчас располагается в здании

265
В Ярославле продадут старинный купеческий особняк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продадут старинный купеческий особняк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут старинный купеческий особняк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут историческое здание «Дом Донцовых-Лопатиных». Объект культурного наследия регионального значения расположен на Большой Октябрьской улице, 44/60.

Старинный купеческий особняк хотят включить в план приватизации имущества на 2026 год. Изначально объекта не было в списке зданий, которые было решено продать. Однако позже появились поправки.

«Прогноз объемов поступлений доходов в бюджет города Ярославля от продажи объектов, находящихся в собственности города Ярославля, составляет: 2026 год — 132 млн рублей, 2027 год — 23,7 млн рублей, 2028 год — 13,3 млн рублей», — уточняется в документе.

Вопрос о приватизации городского имущества рассмотрят на комиссии муниципалитета 10 декабря 2025 года.

Известно, что сейчас в «Доме Донцовых-Лопатиных» расположен городской центр развития образования.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в первой трети XIX века. Его возвел на свои средства известный в городе купец Яков Лопатин, занимавшийся текстильным производством. Поначалу здание было более сдержанным, без ярких декоративных элементов. Но позднее купеческая семья решила перестроить особняк, для чего приобрела соседний дом Донцовых. Здания были объединены в одно строение, которое богато декорировали, украсили лепниной и добавили приметных архитектурных деталей. Например, роскошный угловой балкон с кованой решеткой.

В отдельном сюжете мы рассказываем про городское имущество в Ярославле, которое власти решили распродать.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Историческое здание Особняк Продажа Приватизация Муниципалитет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
Вряд ли кому-то надо.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление