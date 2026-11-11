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Развлечения Эксклюзив Просили отменить и не покупали билеты: состоится ли концерт Филиппа Киркорова в Ярославле

Просили отменить и не покупали билеты: состоится ли концерт Филиппа Киркорова в Ярославле

Представитель артиста дал эксклюзивный комментарий 76.RU

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Состоится ли концерт Филиппа Киркорова в Ярославле | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUСостоится ли концерт Филиппа Киркорова в Ярославле | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Состоится ли концерт Филиппа Киркорова в Ярославле

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В социальных сетях и ряде СМИ расходится информация о том, что концерт певца Филиппа Киркорова (12+) в Ярославле 27 ноября могут отменить. Якобы зрители начали возвращать билеты, и продажи продвигаются медленно.

Представитель Филиппа Киркорова в беседе с журналистом 76.RU опровергла эту информацию. По ее словам, ни один билет на концерт возвращен не был.

«Всё проверили. Ни одного возврата не было. Я вам больше скажу: со вчерашнего дня динамика продаж увеличилась. И в частности, в других городах, таких как Тула. Поэтому концерт в Ярославле состоится по плану, и никаких возвратов нет», — рассказала пресс-секретарь певца.

В кассах «Арены-2000», где должен пройти концерт, на звонок редакции сообщили, что билеты зрители не возвращали.

«У меня ни одного возврата не было. Наоборот, очень много берут», — рассказала сотрудница «Арены-2000».

Часть билетов уже раскуплена | Источник: Яндекс.АфишаЧасть билетов уже раскуплена | Источник: Яндекс.Афиша

Часть билетов уже раскуплена

Источник:

Яндекс.Афиша

По данным сайта «Яндекс Афиша», сейчас в продаже имеются билеты стоимостью от трех до 20 тысяч рублей. Часть мест раскуплена. Например, заняты все восемь дальних рядов партера. Часть билетов на первые ряды стоимостью от 13 до 20 тысяч рублей тоже распродана.

Напомним, против концерта короля эстрады в Ярославле выступали местные десантники.

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Руководитель «Союза десантников России» по Ярославской области Андрей Палачев потребовал отменить выступление из-за старой истории с порванной тельняшкой. Вместе с десантниками он записал обращение к губернатору Михаилу Евраеву, в котором припомнил выходку певца шестилетней давности. Тогда певца заставили извиняться, но местные десантники, похоже, так и не простили ему выходку.

«Подобное отношение к атрибутам военной формы, в частности к тельняшке и десантному берету, которые являются священными символами для воинов-десантников, недопустимо в публичном пространстве. Для семей погибших ребят и для действующих бойцов это выглядит как глумление над памятью и подвигами тех, кто сражается на передовой», — указано в обращении, которое подписали восемь человек.

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На тот момент билеты скупали неохотно — за три недели до концерта в зале было много свободных мест.

Тогда представители артиста не стали давать комментариев, а в правительстве Ярославской области рассказали, что не имеют права вмешиваться в дела частных организаций.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Концерт Филипп Киркоров Арена-2000
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Комментарии
85
Гость
10 часов
До чего дожили мужички - яриковцы : женщины ждут его, как праздника. А десантников им не надо.
Гость
10 часов
Просто сделали рекламу артисту)
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Гость
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