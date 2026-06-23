Клумбы вместо деревьев: власти ответили, почему будут озеленять центр растениями в кадках

Существующие деревья выкорчевали во время благоустройства Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улицах Ярославля, которые станут недоступны для автомобилей, начали укладывать плитку. Уже вырисовывается будущий вид пешеходного центра города. Правда, многие заметили, что в нем не осталось зелени — деревья выкорчевали во время благоустройства.

— Когда массово вырубают деревья и закатывают всё в плитку или асфальт, это чаще всего объясняется благоустройством. Такие действия приводят к ряду серьезных проблем. Без зелени город лишается естественной тени. Плитка и асфальт аккумулируют тепло в жару, повышая температуру воздуха, исчезают птицы и так далее, — высказал недовольство происходящим читатель 76.RU.

И он такой не один. Публикация о ходе благоустройства собрала больше двух сотен комментариев на разных площадках 76.RU. Многие из них — о зелени и деревьях. А точнее, об их отсутствии.

При этом на эскизах ярославцам показывали, что улицы после обновления будут буквально утопать в зелени. На кадрах будущего нарисованы зоны отдыха среди деревьев и кустарников. Тут и кроется ответ на вопрос о том, что именно сделают после благоустройства. Это назвали «мобильным озеленением».

На кадре справа — улица Нахимсона. Её благоустроят в теме кино, отобразив это во множестве деталей — фонарях, лавочках, мини-памятниках Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Сейчас тяжело содержать зелень по двум причинам: реагенты и плотная застройка, при которой растениям не хватает света на узких улицах. Поэтому выбор пал в сторону мобильного озеленения, — объяснила Маргарита Забелина, директор «Проектного института» Ярославской области, который занимался разработкой финальных вариантов эскизов благоустройства центра.

На критику мобильного озеленения Маргарита Забелина ответила так:

— Не надо думать, что мобильное озеленение загнется, засохнет. Здесь все продумано: «Горзеленхозстрой» берет их на баланс, будет за ними ухаживать. Маленькие растения на зиму будут убираться. Такой опыт опробован в Москве.

Кроме того, она уточнила, что при благоустройстве заложены крупные деревья, не только клумбы.

— Запланированы клены пестролистные, клены краснолистные, интересные яблони, низкорослые хвойники, — уточнила директор «Проектного института».

Каким будет пешеходный центр

Согласно концепции, в Ярославле появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой будет своя концепция: