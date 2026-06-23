НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

с-з.

 749мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,77
EUR 84,59
Рушится мост
Загорелось 5 квартир
Кому доверить бизнесс-процессы
Как подорожал бензин
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша театрального фестиваля
Вспышка неизученной болезни
Новая гостиница
Афиша на неделю
Город Реконструкция центра Клумбы вместо деревьев: власти ответили, почему будут озеленять центр растениями в кадках

Клумбы вместо деревьев: власти ответили, почему будут озеленять центр растениями в кадках

Будет ли Ярославль снова зеленым?

277
Существующие деревья выкорчевали во время благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RU Существующие деревья выкорчевали во время благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Существующие деревья выкорчевали во время благоустройства

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улицах Ярославля, которые станут недоступны для автомобилей, начали укладывать плитку. Уже вырисовывается будущий вид пешеходного центра города. Правда, многие заметили, что в нем не осталось зелени — деревья выкорчевали во время благоустройства.

— Когда массово вырубают деревья и закатывают всё в плитку или асфальт, это чаще всего объясняется благоустройством. Такие действия приводят к ряду серьезных проблем. Без зелени город лишается естественной тени. Плитка и асфальт аккумулируют тепло в жару, повышая температуру воздуха, исчезают птицы и так далее, — высказал недовольство происходящим читатель 76.RU.

И он такой не один. Публикация о ходе благоустройства собрала больше двух сотен комментариев на разных площадках 76.RU. Многие из них — о зелени и деревьях. А точнее, об их отсутствии.

При этом на эскизах ярославцам показывали, что улицы после обновления будут буквально утопать в зелени. На кадрах будущего нарисованы зоны отдыха среди деревьев и кустарников. Тут и кроется ответ на вопрос о том, что именно сделают после благоустройства. Это назвали «мобильным озеленением».

На кадре справа&nbsp;— улица Нахимсона. Её благоустроят в теме кино, отобразив это во множестве деталей&nbsp;— фонарях, лавочках, мини-памятниках | Источник: Александр Куренной / 76.RU На кадре справа&nbsp;— улица Нахимсона. Её благоустроят в теме кино, отобразив это во множестве деталей&nbsp;— фонарях, лавочках, мини-памятниках | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На кадре справа — улица Нахимсона. Её благоустроят в теме кино, отобразив это во множестве деталей — фонарях, лавочках, мини-памятниках

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

— Сейчас тяжело содержать зелень по двум причинам: реагенты и плотная застройка, при которой растениям не хватает света на узких улицах. Поэтому выбор пал в сторону мобильного озеленения, — объяснила Маргарита Забелина, директор «Проектного института» Ярославской области, который занимался разработкой финальных вариантов эскизов благоустройства центра.

На критику мобильного озеленения Маргарита Забелина ответила так:

— Не надо думать, что мобильное озеленение загнется, засохнет. Здесь все продумано: «Горзеленхозстрой» берет их на баланс, будет за ними ухаживать. Маленькие растения на зиму будут убираться. Такой опыт опробован в Москве.

Кроме того, она уточнила, что при благоустройстве заложены крупные деревья, не только клумбы.

— Запланированы клены пестролистные, клены краснолистные, интересные яблони, низкорослые хвойники, — уточнила директор «Проектного института».

Читайте также

Каким будет пешеходный центр

Согласно концепции, в Ярославле появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой будет своя концепция:

  • улица Максимова — «Музыкальная»; 

  • Депутатская — «Театральная»; 

  • Нахимсона — «Кинематографическая»; 

  • Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая»;

  • Кирова станет улицей «памяти».

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Зелень Деревья в городе Деревья в кадках Центр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
43 минуты
Центр превращается в каменный мешок .
Гость
33 минуты
Чего то раньше деревьям хватало света помню в детстве были деревья и внизу решетки чтобы дождь поливал их.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Рекомендуем