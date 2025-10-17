НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Обогнали коллег из мировых вузов: ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире

Обогнали коллег из мировых вузов: ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире

Кто вошел в авторитетный список ученых

312
Ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Преподаватели из ЯрГУ имени П. Г. Демидова вошли в число самых цитируемых ученых в мире. Такие данные привел калифорнийский университет Стэнфорда на основе данных базы Scopus.

Scopus — база данных о научных публикациях, которые включают в себя статьи, журналы, материалы конференций и другие работы. С помощью сервиса можно найти литературу из разных областей.

Ежегодно университет Стэнфорда составляет список 2% самых цитируемых ученых как в течение прошедшего года, так и всей карьеры.

«По итогам 2024 года в этот список вошли доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Лаборатории экобиомониторинга и контроля качества ЯрГУ Алексей Тиньков и доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Лаборатории Анатолий Скальный», рассказали в Демидовском университете.

Ярославские ученые стали самыми цитируемыми в мире | Источник: ЯрГУ | Демидовский университет / TelegramЯрославские ученые стали самыми цитируемыми в мире | Источник: ЯрГУ | Демидовский университет / Telegram

Ярославские ученые стали самыми цитируемыми в мире

Источник:

ЯрГУ | Демидовский университет / Telegram

Рейтинг включает в себя больше 230 тысяч ученых. Анатолий Скальный и Алексей Тиньков заняли 48211 и 57086 места. Это соответствует 1% самых цитируемых ученых в мире.

Сотрудники ЯрГУ входят в список самых цитируемых ученых третий год подряд.

Как рассказали в ЯрГУ, Алексей Тиньков изучает роли токсичных и эссенциальных металлов, таких как кадмий, ртуть и цинк в патогенезе метаболического синдрома и его осложнений. Также ученый исследует механизмы нейротоксического действия металлов и изучает взаимосвязи между биологическими эффектами металлов и характеристиками микробиома кишечника.

Анатолий Скальный изучает роли нарушений обмена химических элементов в развитии нервно-психических заболеваний: аутизм, СДВГ, эпилепсия, ДЦП). Он оценивает демографические и социо-экономические последствия нарушений элементного статуса на популяционном уровне, а также разрабатывает неинвазивные методы анализа химических элементов в биологических образцах в целях экспресс-диагностики.

Самые цитируемые работы ярославских ученых

  • Во время начала пандемии COVID-19 авторы впервые в мире предположили взаимосвязь между дефицитом цинка и риском тяжелого течения заболевания, что было впоследствии подтверждено при проведении обследования пациентов с различной тяжестью COVID-19.

  • Продемонстрировали роль избыточного воздействия тяжелых металлов, в первую очередь, кадмия, в качестве фактора риска развития ожирения, сахарного диабета 2 типа, а также атеросклероза.

  • Установили роль нарушения обмена как жизненно-необходимых, так и токсичных химических элементов в развитии и формировании особенностей клинического течения аутизма, также показали, что баланс между токсичными металлами (ртуть, свинец) и эссенциальным микроэлементом селеном может иметь значимое влияние на развитие аутизма вследствие антагонизма между селеном и ртутью.

  • Высказали предположение о роли микробиома кишечника в опосредовании токсического действия тяжелых металлов, кадмия или марганца, а также в опосредовании физиологических эффектов цинка.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
10
Гость
24 минуты
Вот я на факультете биологии и экологии отработал шесть лет, но ни разу не видел ни Скального, ни Тинькова. Скального видел один раз на дне рождение нынешний начальницы (я к этому времени не жил в Ярославской области года три). По сути эти люди не работают в ЯрГУ, у них по пять-шесть мест работы, в основном в Москве.
Гость
38 минут
Если кто не в курсе Российское образование не котируется в Западных странах, от слова совсем вы там с дипломом РФ никому не нужны и работу вам не найти.
Читать все комментарии
