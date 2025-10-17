Обогнали коллег из мировых вузов: ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире

Ярославские преподаватели стали самыми цитируемыми в мире Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Преподаватели из ЯрГУ имени П. Г. Демидова вошли в число самых цитируемых ученых в мире. Такие данные привел калифорнийский университет Стэнфорда на основе данных базы Scopus.

Scopus — база данных о научных публикациях, которые включают в себя статьи, журналы, материалы конференций и другие работы. С помощью сервиса можно найти литературу из разных областей.

Ежегодно университет Стэнфорда составляет список 2% самых цитируемых ученых как в течение прошедшего года, так и всей карьеры.

«По итогам 2024 года в этот список вошли доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Лаборатории экобиомониторинга и контроля качества ЯрГУ Алексей Тиньков и доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Лаборатории Анатолий Скальный», рассказали в Демидовском университете.

Ярославские ученые стали самыми цитируемыми в мире Источник: ЯрГУ | Демидовский университет / Telegram

Рейтинг включает в себя больше 230 тысяч ученых. Анатолий Скальный и Алексей Тиньков заняли 48211 и 57086 места. Это соответствует 1% самых цитируемых ученых в мире.

Сотрудники ЯрГУ входят в список самых цитируемых ученых третий год подряд.

Как рассказали в ЯрГУ, Алексей Тиньков изучает роли токсичных и эссенциальных металлов, таких как кадмий, ртуть и цинк в патогенезе метаболического синдрома и его осложнений. Также ученый исследует механизмы нейротоксического действия металлов и изучает взаимосвязи между биологическими эффектами металлов и характеристиками микробиома кишечника.

Анатолий Скальный изучает роли нарушений обмена химических элементов в развитии нервно-психических заболеваний: аутизм, СДВГ, эпилепсия, ДЦП). Он оценивает демографические и социо-экономические последствия нарушений элементного статуса на популяционном уровне, а также разрабатывает неинвазивные методы анализа химических элементов в биологических образцах в целях экспресс-диагностики.

Самые цитируемые работы ярославских ученых