В Ярославской области объявлен отбой ракетной опасности

В Ярославской области сняли режим ракетной опасности Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об отмене сигнала о ракетной опасности. Он действовал с 10:22 до 11:51.

«Отбой сигнала „Ракетная опасность“ на территории Ярославской области. Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — прокомментировал глава региона в MAX-канале.

Напомним, на фоне объявления опасности перекрывали въезд из города, а также движение по трассе М-8 «Холмогоры». Затем в регионе сработали системы оповещения и началась SMS-рассылка. О вое сирен сообщали наши читатели из Ярославля и Углича. С 10:33 до 11:52 действовали ограничения на полете в аэропорту в Туношне.

Еще больше подробностей о происходящем в регионе ищите в нашем онлайн-репортаже.

Ракетная опасность 14 августа также вводилась в Нижегородской области, сообщали наши коллеги из NN.RU.