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Город В Ярославской области объявлен отбой ракетной опасности

В Ярославской области объявлен отбой ракетной опасности

В регионе перекрывали федеральную трассу

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В Ярославской области сняли режим ракетной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области сняли режим ракетной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области сняли режим ракетной опасности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об отмене сигнала о ракетной опасности. Он действовал с 10:22 до 11:51.

«Отбой сигнала „Ракетная опасность“ на территории Ярославской области. Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — прокомментировал глава региона в MAX-канале.

Напомним, на фоне объявления опасности перекрывали въезд из города, а также движение по трассе М-8 «Холмогоры». Затем в регионе сработали системы оповещения и началась SMS-рассылка. О вое сирен сообщали наши читатели из Ярославля и Углича. С 10:33 до 11:52 действовали ограничения на полете в аэропорту в Туношне.

Еще больше подробностей о происходящем в регионе ищите в нашем онлайн-репортаже.

Ракетная опасность 14 августа также вводилась в Нижегородской области, сообщали наши коллеги из NN.RU.

Ранее ракетную опасность в Ярославской области также объявляли 18 июня.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Михаил Евраев Перекрытие дороги
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Комментарии
12
Гость
4 минуты
С пятницей!!!
Гость
12 минут
Кто предупрежден - тот вооружен 😎
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Гость
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