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Развлечения Обзор «Ты издеваешься?» Диме Билану пришлось оправдываться перед фанатами из-за шоу

«Ты издеваешься?» Диме Билану пришлось оправдываться перед фанатами из-за шоу

Фанаты хотели видеть своего кумира, а смотрели на супрематическую панельку

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Рассмотреть Диму Билана на его же шоу&nbsp;— теперь это задача со звездочкой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРассмотреть Диму Билана на его же шоу&nbsp;— теперь это задача со звездочкой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Рассмотреть Диму Билана на его же шоу — теперь это задача со звездочкой

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дима Билан решил дать самый зрелищный концерт в своей карьере и проиграл. Всё из-за огромной сцены, которая больше напоминала Великую китайскую стену, чем конструкцию, благодаря которой поклонники могли быть ближе к своему кумиру. Зрители, выложившие за билеты в фан-зону от 6000 до 6500 рублей (а у перекупов цены доходили до 8500–9000 рублей), артиста почти не видели, и такого явления певца народу не оценили.

Теперь они требуют вернуть им деньги за билеты и хотят, чтобы Билан перед ними извинился. Впрочем, он уже объяснился за супрематическое сценографическое решение.

Для сравнения: вот как представлял Дима Билан свое шоу «Твой № 1», прошедшее 31 июля.

Как виделось Диме Билану его шоу «Твой № 1»

Источник:

Билан — live / T.me

А вот чем пришлось довольствоваться зрителям в фан-зоне.

Как это выглядело на самом деле

Источник:

veronikazuvi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шестиметровая сцена полностью лишила обзора зрителей в фан-зоне и на танцполе. Как результат — сложнейшие технические декорации испортили впечатление тысячам преданных фанатов, которым пришлось весь вечер стоять с сильно задранными головами, рискуя заработать остеохондроз. Но и это плохо помогало: они практически не видели самого Билана, улавливая лишь его макушку.

— Мне кажется, деньги людям из фан-зоны нужно либо вернуть, либо подарить новый на другой концерт, — считает одна из зрительниц. — Если отойти, выглядит это не сильно лучше. Нормальный обзор был, видимо, только с верхних трибун.

Фанаты разочарованы тем, что не увидели своего кумира

Источник:

elichkaprincesska / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Дмитрий Николаевич, мы не этого хотели! Вся фан-зона расстроена! Не надо нам больше таких шоу! А то будто бы деньги, выкинутые на ветер! Фанатам, которые покупают билеты в фан-зону вас ближе надо, а не вот это всё, — говорит поклонница Билана Эля Перфильева.

Рассмотреть артиста фан-зона пыталась на трансляционных экранах, однако, по жалобам посетителей, трансляция шла с плохим качеством картинки и постоянно лагала. Зрители справедливо возмущались: «Послушать вокал и посмотреть в экран я могла и дома у телевизора».

При этом зрители с дальних трибун стадиона, напротив, остались в полном восторге: им «геометрия» сцены, масштабные эффекты, трюки в воздухе и полет Билана с крыши стадиона были видны идеально.

Другие говорили, что здоровенная сцена не стала проблемой, потому что Билан то и дело летал над головами посетителей.

— Он постоянно перемещался: поднимался на платформе, летал над зрителями, выходил на нижний уровень сцены буквально в нескольких метрах от нас. Да, были моменты, когда артиста не было видно, но для этого на стадионных концертах и существуют огромные экраны, — говорит зрительница Валерия Ужкурис.

Но в целом впечатления зрителей о концерте Билана прекрасно иллюстрирует одно мемное видео.

Как чувствовали себя зрители на шоу Билана

Источник:

alexandrfrolov9797 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мем с забором смешной. Сама ситуация — нет. Фан-зона должна давать лучший обзор на артиста, а не лучший обзор на стену. Масштабное шоу можно строить хоть до облаков, но сначала нужно спуститься вниз и посмотреть на сцену глазами зрителя, который купил билет. Потому что люди приходят на живой концерт не смотреть артиста на экране. Они приходят увидеть артиста, — говорит автор видео Александр Фролов.

Артист не стал отмалчиваться и оперативно отреагировал на массовый хейт в своих соцсетях. Он пояснил, что в современном шоу-бизнесе удивить зрителя масштабами сложно, поэтому команда сделала ставку на сложную «геометрию и формы».

— Хотелось удивить самого себя, — объяснился Билан.

Певец признал ошибку и публично заявил, что переживает эту ситуацию не меньше обманутых в ожиданиях фанатов. Но главное — совсем не в этом.

— Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю, — объявил Дима Билан.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Дима Билан Шоу Концерт Видео Зритель
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Комментарии
2
Гость
3 августа, 15:01
Ха ха так вам и надо.
Гость
3 августа, 14:49
Все шли на Димочку Маликова, а там Билан.
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Гость
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