Скакал по крышам и кидался мусором: пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в Ярославской области — видео

Пьяный дебошир в Рыбинске Ярославской области вечером 2 августа устроил «шоу» жителям одного из дворов на улице Свободы. Агрессивный мужчина прыгал по автомобилям и колотил их. Всего он повредил 11 машин.
Произошедшее попало на записи уличных камер. На них видно, что сначала агрессора пыталась остановить женщина. Она схватила его за футболку, но он вырывался и отбивался. В итоге дебошир остался с голым торсом, но это его не смутило. Мужчина несколько минут бегал по двору, запрыгивая на припаркованные автомобили и кидаясь в них мусором. По конец он нашел что-то вроде деревянной табуретки и несколько раз ударил ею разные машины.
Остановить разгоряченного мужчину смогли только приехавшие на место полицейские. Его усадили в машину и увезли в отдел на допрос.
Правоохранители рассказали, что дебоширом оказался 37-летний мужчина.
«Мужчина установлен, задержан в административном порядке. Поясняет, что находился в состоянии опьянения. Предварительно повредил 11 автомобилей, назначено проведение проверки», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.