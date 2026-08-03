Скакал по крышам и кидался мусором: пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в Ярославской области — видео

Пьяный дебошир в Рыбинске Ярославской области вечером 2 августа устроил «шоу» жителям одного из дворов на улице Свободы. Агрессивный мужчина прыгал по автомобилям и колотил их. Всего он повредил 11 машин.

Произошедшее попало на записи уличных камер. На них видно, что сначала агрессора пыталась остановить женщина. Она схватила его за футболку, но он вырывался и отбивался. В итоге дебошир остался с голым торсом, но это его не смутило. Мужчина несколько минут бегал по двору, запрыгивая на припаркованные автомобили и кидаясь в них мусором. По конец он нашел что-то вроде деревянной табуретки и несколько раз ударил ею разные машины.