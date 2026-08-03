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Происшествия Скакал по крышам и кидался мусором: пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в Ярославской области — видео

Скакал по крышам и кидался мусором: пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в Ярославской области — видео

Его пытались остановить, но это не помогло

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В Рыбинске дебошир разбил 11 машин | Источник: Atel.meВ Рыбинске дебошир разбил 11 машин | Источник: Atel.me

В Рыбинске дебошир разбил 11 машин

Источник:

Atel.me

Пьяный дебошир в Рыбинске Ярославской области вечером 2 августа устроил «шоу» жителям одного из дворов на улице Свободы. Агрессивный мужчина прыгал по автомобилям и колотил их. Всего он повредил 11 машин.

Произошедшее попало на записи уличных камер. На них видно, что сначала агрессора пыталась остановить женщина. Она схватила его за футболку, но он вырывался и отбивался. В итоге дебошир остался с голым торсом, но это его не смутило. Мужчина несколько минут бегал по двору, запрыгивая на припаркованные автомобили и кидаясь в них мусором. По конец он нашел что-то вроде деревянной табуретки и несколько раз ударил ею разные машины.

Агрессора пытались остановить

Источник:

Atel.me

Остановить разгоряченного мужчину смогли только приехавшие на место полицейские. Его усадили в машину и увезли в отдел на допрос.

Предварительно дебошир повредил 11 машин | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comПредварительно дебошир повредил 11 машин | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com
Владельцы могут заставить его компенсировать ущерб | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВладельцы могут заставить его компенсировать ущерб | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com
У некоторых авто разбиты лобовые стекла | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comУ некоторых авто разбиты лобовые стекла | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com
Последствия поведения дебошира | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comПоследствия поведения дебошира | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com
Сам мужчина сказал, что был пьян | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comСам мужчина сказал, что был пьян | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com
Пока точная сумма ущерба не установлена | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comПока точная сумма ущерба не установлена | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Правоохранители рассказали, что дебоширом оказался 37-летний мужчина.

«Мужчина установлен, задержан в административном порядке. Поясняет, что находился в состоянии опьянения. Предварительно повредил 11 автомобилей, назначено проведение проверки», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дебошир Автомобиль Полиция
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Комментарии
74
Гость
4 августа, 06:44
.Депутат от Единой России Валентина Терешкова просила депутатов и чиновников пойти добровольцами .«Люди, люди! Простые люди об этом просили просто.
Гость
3 августа, 23:30
У человечка крыша поехала, не иначе.
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Гость
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