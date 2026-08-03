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Происшествия Туристы прятались под лежаками, погибли шесть человек, среди жертв дети: что известно об атаке на пляж в Геленджике

Туристы прятались под лежаками, погибли шесть человек, среди жертв дети: что известно об атаке на пляж в Геленджике

Раненые в тяжелом состоянии

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Дрон видели в районе одного из пляжей (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUДрон видели в районе одного из пляжей (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Дрон видели в районе одного из пляжей (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Анастасия Щеглова / 93.RU

Дрон ударил по пляжу с отдыхающими в курортном селе Геленджика — Архипо-Осиповке. В результате атаки погибли люди, среди жертв дети.

«В числе 4 погибших — один ребенок. Среди 10 пострадавших — двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации», — сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф. На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб, отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, официально о беспилотной опасности глава города сообщил в 08:34 (мск). Через 10 минут — об отмене угрозы.

Туристы и местные жители Архипо-Осиповки говорят, что сирен не слышали. Дрон видели в районе одного из пляжей.

«Были на пляже, уже не успевали уйти, спрятались за уступом, накрылись лежаками, не увидели, где взорвался», — сообщают очевидцы.

Некоторые из отдыхающих не поняли, что произошло. Туристы видели на пляже мужчину с окровавленным плечом. После случившегося многие собрались срочно уезжать домой с курорта.

По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, после атаки госпитализированы 17 человек. Четверо из них, в том числе двое детей, — в тяжелом состоянии, рассказал он РИА Новости.

Обновлено 14:45 (мск): Количество погибших во время атаки на пляж выросло до шести, трое из них дети. Подробности сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал глава региона.

Обновлено 17:19 (мск): до семи человек возросло число погибших из-за атаки, сообщает оперштаб региона.

Обновлено 4 августа, 9:15 (мск): Число пострадавших при атаке в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58, сообщил оперштаб Кубани.

Обновлено 4 августа 13:13 (мск): Число погибших детей после удара дронов под Геленджиком увеличилось до 4, сообщила Львова-Белова.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Пляж Геленджик Туризм Атака
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Комментарии
40
Гость
4 августа, 08:03
А чё за объект? Под Геленджиком, который передали за восемьсот тысяч рублей кому то из ротенбергов?
Гость
3 августа, 20:16
И кого-то из министров снимут за эти вещи? Люди граждане России, на своей земле погибли.. Где защита государства?
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Гость
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