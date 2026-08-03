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Развлечения Грубое нарушение правил и ругань до слёз: звезды чуть не сорвали шоу «Большой куш»

Грубое нарушение правил и ругань до слёз: звезды чуть не сорвали шоу «Большой куш»

Кто покинул проект?

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Екатерина Гордон разругалась почти со всеми на проекте | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТЕкатерина Гордон разругалась почти со всеми на проекте | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Екатерина Гордон разругалась почти со всеми на проекте

Источник:

кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Екатерина Гордон довела до слёз юмористку Юлию Ахмедову в шоу «Большой куш», а ее напарница едва не сорвала всю игру, украв чемодан соперников. Чем еще запомнился новый выпуск и кто покинул проект на этот раз?

Центральной фигурой 5-й серии стала Екатерина Гордон, которая умудрилась ополчить против себя практически всех участников. Началось всё с завтрака, когда звездный юрист высказалась в адрес Юлии Ахмедовой, сказав ей: «Не знала, что ты не в себе». Так Екатерина ответила на обвинения в свой адрес в манипуляциях и объяснила, что узнала о биполярном расстройстве стендапера. Сама Юлия Ахмедова возмутилась словам соперницы, а позже и вовсе не сдержала слёз.

Юлия Ахмедова была в шоке от поведения звездного юриста | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТЮлия Ахмедова была в шоке от поведения звездного юриста | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Юлия Ахмедова была в шоке от поведения звездного юриста

Источник:

кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Нападки на пару Екатерины Гордон и Светланы Сильваши продолжились и после быстрых испытаний. Оказалось, что Светлана Сильваши втайне подменила свой чемодан на чемодан звезд фильма «Твое сердце будет разбито» Даниэля Вегаса и Маргариты Дьяченковой.

Таким образом девушка надеялась сделать игру более непредсказуемой, но потом поняла, что нарушила правила, поэтому быстро опомнилась и призналась во всём напарнице и ведущим. Павел Воля и Ляйсан Утяшева собрали всех участников и предложили им два варианта: дать возможность вернуть чемодан на место в тайной комнате (и тогда содержимое могли узнать две пары — Гордон и Сильваши и победители конкурса Камиля Харисова и Петр Карпов) либо «обнулить» всю игру и раздать чемоданы в рандомном порядке.

Церемония прошла эмоционально | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТЦеремония прошла эмоционально | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Церемония прошла эмоционально

Источник:

кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Второй вариант не устроил коалицию Иды Галич, ведь сейчас она считается «правящим альянсом». У ее союзников вызвало это предложение шквал возмущений. Такого давления не выдержала Светлана Сильваши — она расплакалась и убежала с площадки. А Екатерина Гордон осталась, чтобы защитить и отстоять подругу, и делала это в своем стиле, выбирая крепкие выражения. Так ей удалось еще и обидеть Иду Галич, которой она сказала: «Знаем мы, какая ты подруга», намекая на конфликт ведущей с Настей Ивлеевой.

В большом испытании, которое определяло очередность обмена чемоданами вечером, победили актеры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова.

Из игры выбыли Камиля Харисова и Петр Карпов&nbsp;— они были нейтральными участниками, которые так и не смогли присоединиться хоть к какой-то коалиции | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТИз игры выбыли Камиля Харисова и Петр Карпов&nbsp;— они были нейтральными участниками, которые так и не смогли присоединиться хоть к какой-то коалиции | Источник: кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Из игры выбыли Камиля Харисова и Петр Карпов — они были нейтральными участниками, которые так и не смогли присоединиться хоть к какой-то коалиции

Источник:

кадр из 5-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

А шоу по результатам церемонии покинула пара Камили Харисовой и Петра Карпова. На прощание Петр поблагодарил всех и отдельно отметил поддержку Маргариты Дьяченковой, а Камиля призналась, что слишком доверяла людям и это в итоге сыграло против нее.

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Журналист
Большой куш Шоу
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Комментарии
2
Гость
3 августа, 18:14
устно намного интересней изложено
Гость
3 августа, 15:06
А у них реально большой или графика?
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Гость
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