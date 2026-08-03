6 человек погибли, половина из них — дети. Еще 40 пострадали: что известно об атаке БПЛА на Геленджик

10 человек получили ранения (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли 6 человек, еще 40 получили ранения, в том числе дети. Об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и оперативный штаб по региону.

Также известно о четырех пострадавших в тяжелом состоянии, из них двое детей.

Трагедия произошла в курортном селе, которое входит в городской округ Геленджик. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что атака велась на гражданскую инфраструктуру. Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову обеспечить полную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

«Нахожусь на месте трагедии в Архипо-Осиповке», — написал в свою очередь глава города-курорта Геленджика.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь: на месте работают 5 бригад скорой помощи из Геленджика, 3 запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. Алексей Богодистов глава города-курорта Геленджика

Погиб ребенок

Изначально власти сообщали о трех погибших и 13 пострадавших, но позднее данные уточнили. Жертвами стали шестеро. Из 40 пострадавших — три ребенка, 17 человек обратились за медпомощью, два ребенка в тяжелом состоянии.

Видели беспилотник в районе пляжа

В ночь на 3 августа в городе-курорте Геленджике объявляли беспилотную опасность. Но туристы и местные жители Архипо-Осиповки рассказывают, что сирен не слышали. Очевидцы видели беспилотник в районе одного из пляжей.

«Ни звука сирен. Ничего не было», — поделились они в соцсетях.

Одна из отдыхающих рассказала, что в момент взрыва находилась на пляже с детьми.

«Были на пляже, уже не успевали уйти, спрятались за уступом, накрылись лежаками, не увидели, где взорвался», — рассказала туристка.

«В этот момент находились на пляже. Я в шоке полном», — добавила другая отдыхающая.

ЧП произошло под Геленджиком Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Другие слышали канонаду выстрелов, похожую на пулеметную стрельбу, а затем взрыв — «дрогнуло всё, что может». Некоторые очевидцы видели мужчину с окровавленным плечом. Многие туристы уже принимают решение уехать из села.

«Буду с семьей уезжать отсюда, всё это произошло на глазах у детей, у ребенка нервный срыв», — сообщили очевидцы.

В пресс-службе Геленджика опровергли появившуюся в соцсетях информацию о сборе медицинских средств, воды и одноразовой посуды для пострадавших. Чиновники заверили, что в больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика есть всё необходимое.

По данным Минобороны, в ночь на 3 августа над территорией Краснодарского края и еще десятью регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник. Отражение атаки велось также над Крымом и Черным морем. В Крыму в результате той же ночной атаки погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения.