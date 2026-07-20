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Происшествия ЧМ по футболу-2026 Финал чемпионата мира обернулся хаосом: полицейских забросили камнями, а протестующих разгоняли газом — кадры

Финал чемпионата мира обернулся хаосом: полицейских забросили камнями, а протестующих разгоняли газом — кадры

Аргентина не смогла принять поражение

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Прошли стычки с полицией | Источник: Nanana365 / XПрошли стычки с полицией | Источник: Nanana365 / X

Прошли стычки с полицией

Источник:

Nanana365 / X

В Буэнос-Айресе произошли массовые беспорядки после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Рассказываем, как местные жители отреагировали на итоги матчей.

Источник:

Mundo en Conflicto / X

Тысячи болельщиков собрались на улицах, чтобы поддержать футболистов. Однако, по данным TN, после церемонии награждения ситуация начала обострятся. Фанаты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Для разгона участников полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

Источник:

BARRAS DEL MUNDO / X

В результате беспорядков задержали 15 человек. Трое полицейских пострадали. Clarín сообщает о семи раненых.

В Испании обстановка совершенно другая. Жители танцевали на улицах, прыгали, обнимались, кричали. 

Источник:

Fox Sports / X

Поздравить испанскую сборную поспешили люди с разных уголков мира. Они выкладывали видео с флагами страны и поздравлениями.

Источник:

Muhammad Nawaz Khan / X

Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходил с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Решающий мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес. 

Испанцы во второй раз в своей истории выиграли чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.

Аргентинцы — были предыдущими чемпионами мира. Четыре года назад финал закончился со счетом 3:3. Все решила серия пенальти. По ее результатам, команда взяла кубок. До этого аргентинцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Чемпионат мира по футболу Испания Аргентина Беспорядки
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