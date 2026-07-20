Финал чемпионата мира обернулся хаосом: полицейских забросили камнями, а протестующих разгоняли газом — кадры

В Буэнос-Айресе произошли массовые беспорядки после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Рассказываем, как местные жители отреагировали на итоги матчей.
Тысячи болельщиков собрались на улицах, чтобы поддержать футболистов. Однако, по данным TN, после церемонии награждения ситуация начала обострятся. Фанаты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Для разгона участников полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
В результате беспорядков задержали 15 человек. Трое полицейских пострадали. Clarín сообщает о семи раненых.
В Испании обстановка совершенно другая. Жители танцевали на улицах, прыгали, обнимались, кричали.
Поздравить испанскую сборную поспешили люди с разных уголков мира. Они выкладывали видео с флагами страны и поздравлениями.
Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходил с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Решающий мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Испанцы во второй раз в своей истории выиграли чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.
Аргентинцы — были предыдущими чемпионами мира. Четыре года назад финал закончился со счетом 3:3. Все решила серия пенальти. По ее результатам, команда взяла кубок. До этого аргентинцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах.