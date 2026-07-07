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Развлечения Тест Тест на совместимость: какой питомец выдержит ваш характер

Тест на совместимость: какой питомец выдержит ваш характер

Честно ответьте на 10 вопросов и узнайте, с кем уживетесь лучше всего

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Наш тест поможет честно взглянуть на ваш ритм жизни, чтобы найти идеального питомца | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНаш тест поможет честно взглянуть на ваш ритм жизни, чтобы найти идеального питомца | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Наш тест поможет честно взглянуть на ваш ритм жизни, чтобы найти идеального питомца

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прекратите мучить поисковики запросами «какую собаку купить в однушку», если на самом деле ваш потолок ответственности — это вовремя полить кактус. Наш тест всего за 10 вопросов разложит по полочкам ваш истинный быт и покажет, кто идеально впишется в ваш личный хаос: преданный пес, готовый терпеть ваши пробежки, гордый кошачий повелитель дивана или невозмутимый паук, которому вообще на вас плевать. А может, ваш лучший питомец — это вообще плюшевый мишка или выключенный робот-пылесос? Давайте узнаем, какое животное подходит вам по характеру.

ТестПройден 2 раза
1 / 10

Ваше идеальное утро выходного дня — это…

  • Сон до обеда, тишина, чашка кофе в постель и полная изоляция от мира.

  • Ранний подъем, кроссовки на ноги и бегом в парк на пробежку ловить первые лучи солнца.

  • Неспешный завтрак, чтение новостей или полив любимых комнатных растений.

  • Планирование масштабной перестановки в комнате или сборка сложного конструктора.

  • Собрать чемодан или сумку и умчаться в другой город, потому что появилось классное настроение.

2 / 10

Представьте, что у вас выдался дико тяжелый и стрессовый день на работе или учебе. Как будете расслабляться?

  • Завернусь в плед, включу сериал и закрою дверь, чтобы меня никто не трогал.

  • Позвоню друзьям, устроим шумные посиделки или пойду сорву злость в спортзал.

  • Приму горячую ванну с пеной, зажгу свечи и включу спокойную музыку.

  • Займусь творчеством, приготовлю новое сложное блюдо или залипну в компьютерную игру.

  • Закажу доставку еды, брошу вещи на пол и завалюсь спать — сил нет ни на что и ни на кого.

3 / 10

Как обстоят дела с вашим личным пространством и границами?

  • Моя комната — моя крепость. Не люблю, когда трогают мои вещи без спроса.

  • Какое пространство? Я обожаю обнимашки, тактильный контакт и постоянное общение!

  • Люблю баланс: мне приятно внимание, но дозированно и без навязчивости.

  • Мне нравится наблюдать за кем-то со стороны, не обязательно постоянно трогать друг друга.

  • Ненавижу любые посягательства на мою свободу. Даже разбросанные вещи вызывают у меня стресс.

4 / 10

Сколько времени в день вы готовы тратить на уход за кем-то, кроме себя?

  • Минимум. Насыпать еды, поменять воду — и свободны.

  • Сколько потребуется! Готов (-а) гулять в ливень, мыть лапы и чесать за ушком часами.

  • Минут 20–30 на гигиену и легкую уборку, не больше.

  • Мне интересен сам процесс обустройства быта, но раз в неделю.

  • Мой график настолько забит и непредсказуем, что я порой и сам (-а) забываю поесть сам.

5 / 10

Какая атмосфера обычно царит в вашем доме?

  • Тихая обитель меланхолика: полумрак, спокойствие, всё на своих местах.

  • Творческий хаос: громкая музыка, гости, постоянное движение и смех.

  • Уютное семейное гнездышко: пахнет пирогами, царит порядок и стабильность.

  • Минимализм и технологичность: гаджеты, подсветки, четкое зонирование.

  • Отель: я здесь только ночую, прихожу поздно, ухожу рано, ценю стерильную чистоту.

6 / 10

Если бы вы собирались в отпуск на две недели, о чём бы вы подумали в первую очередь?

  • О том, как круто будет побыть в новых местах без привычной рутины.

  • О боже, на кого я оставлю хозяйство и как пережить эту разлуку?!

  • Оставлю ключи соседям, они присмотрят, проблем не будет.

  • Автоматизирую всё, что можно, и спокойно уеду.

  • Закрою дверь на ключ и уеду со спокойной душой, ни о чём не беспокоясь.

7 / 10

Какое качество в людях вы цените больше всего?

  • Независимость, гордость и умение иметь собственное мнение.

  • Преданность, искренность и готовность отдать последнее ради друга.

  • Спокойствие, невозмутимость и умение не создавать лишних проблем.

  • Ум, сообразительность и хитрость.

  • Автономность: когда каждый занимается своими делами и никто никому не должен.

8 / 10

Как вы относитесь к уборке и чистоте в квартире?

  • Терпеть не могу грязь, но пара шерстинок на диване меня не убьет.

  • Готов (-а) мыть полы хоть каждый день, ради любимого существа это не проблема.

  • Пыльца и перья не должны летать по дому, я за аккуратность.

  • Главное, чтобы в моем личном пространстве было чисто, а в чужом домике пусть сам разбирается.

  • Если я увижу ободранный диван, погрызенный провод или лужу на ламинате, у меня случится инфаркт.

9 / 10

Ваш идеальный темп жизни — это…

  • Размеренный, созерцательный, без спешки и дедлайнов.

  • Максимальное ускорение: куча планов, встреч, поездок и активности.

  • Стабильный, предсказуемый, по четкому графику.

  • Ночной образ жизни: днем я сплю, а к вечеру просыпается энергия.

  • Абсолютный хаос: командировки, ночные смены, внезапные проекты и вечные дедлайны.

10 / 10

Зачем вам вообще нужно животное в доме?

  • Для души, эстетики и ощущения, что дома тебя кто-то ждет.

  • Ищу верного компаньона, лучшего друга для прогулок и приключений.

  • Хочу о ком-то заботиться, дарить тепло и слушать приятные звуки дома.

  • Мне интересен необычный питомец, за повадками которого любопытно наблюдать.

  • Все заводят, и мне хочется.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Психология Животное Кошка Собака Совместимость Грызун Кролик Хомяк
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