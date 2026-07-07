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Страна и мир Заблокируют номер и отключат рассылку: новые требования к детским сим-картам

Заблокируют номер и отключат рассылку: новые требования к детским сим-картам

Подключить автоблокировку можно по желанию

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Мера направлена на защиту несовершеннолетнего от рисков, связанных с телефонным мошенничеством | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМера направлена на защиту несовершеннолетнего от рисков, связанных с телефонным мошенничеством | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мера направлена на защиту несовершеннолетнего от рисков, связанных с телефонным мошенничеством

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Автоблокировку детских сим-карт при нулевом балансе предлагает ввести Минцифры. В случае, если на симке не будет денег, на ней автоматически отключатся все услуги связи. Помимо этого, для таких номеров полностью запретят входящие из-за границы звонки и роуминг. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, если номер оформили на человека младше 18 лет, либо симка зарегистрирована на совершеннолетнего, но пользуется ей ребенок, оператор связи приостановит обслуживание сразу после того, как на счету закончатся деньги. Блокировка коснется не только звонков и СМС, но и мобильного интернета, а также любых дополнительных услуг.

«Для несовершеннолетних, как и для всех остальных, сохраняется возможность бесплатного круглосуточного вызова по номеру 112 и иным номерам экстренных оперативных служб, а также возможность получения иных бесплатных услуг, включая входящие вызовы. Проектом постановления в случае нулевого баланса предлагается приостановление только платных услуг», — объяснил представитель Минцифры изданию РБК.

Мера автоблокировки направлена на то, чтобы ребенок не купил дополнительно подписки, которые превышают баланс на лицевом счете, без согласия родителей. Кроме того, на таких сим-картах полностью отключат роуминг, входящие с иностранных номеров, а также на них не будут приходить сообщения-рассылки (включая рекламу и служебные сообщения банков, за исключением СМС-кодов для входа в госинформсистемы).

Чтобы автоблокировка заработала, официальный представитель ребенка должен сообщить оператору связи, что сим-картой пользуется ребенок. Сделать это можно лично в салоне связи, через личный кабинет на сайте оператора либо направив электронный документ, который подписан электронной подписью.

Отметим, что по закону, родитель или опекун не обязан сообщать оператору, что сим-картой, которая оформлена на взрослого, пользуется несовершеннолетний. Как отметили в Минцифры, это добровольная мера, которая поможет защитить ребенка от телефонного мошенничества.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Ребенок Сим-карта Блокировка Телефон
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