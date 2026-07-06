На море с пересадками: как добраться до Крыма после сокращения маршрута поездов

Поезда «Таврия» теперь ходят только до Керчи, а дальше пассажирам нужно покупать билеты на автобусы до места назначения за свой счет. Об этом сообщил канал «Днежный Бро» со ссылкой на пресс-службу «ГрандСервсисЭкспресс».
По новым требованиям талоны на общественный транспорт с 8 августа надо покупать отдельно всем, кто сейчас купит билеты до Керчи. Тех, у кого уже раньше были куплены ж/д билеты до Симферополя, Севастополя и так далее, автобусы отвезут бесплатно.
На станции Керчь-Южная продажа билетов на автобусы организована следующим образом:
Керчь-Симферополь — 1500 рублей (3,5 часа в пути);
Керчь-Севастополь — 2100 рублей (5 часов);
Керчь-Евпатория — 1800 рублей (5 часов);
Керчь-Владиславовка, пригород Феодосии — 700 рублей (2 часа);
Керчь-Саки — 1800 рублей (4 часа);
Керчь-Бахчисарай — 2100 рублей (4 часа).
Напомним, с 10 июня маршруты всех поездов «Таврия» постепенно укорачивали до станции Керчь-Южная. С 20 июня это стало постоянной схемой для всех рейсов. Проезд сократили из-за нестабильной обстановки в регионе. Власти решили снизить нагрузку на инфраструктуру и упростить логистику.