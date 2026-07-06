На море с пересадками: как добраться до Крыма после сокращения маршрута поездов

Теперь поезда доезжают до станции Керчь-Южная Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Поезда «Таврия» теперь ходят только до Керчи, а дальше пассажирам нужно покупать билеты на автобусы до места назначения за свой счет. Об этом сообщил канал «Днежный Бро» со ссылкой на пресс-службу «ГрандСервсисЭкспресс».

По новым требованиям талоны на общественный транспорт с 8 августа надо покупать отдельно всем, кто сейчас купит билеты до Керчи. Тех, у кого уже раньше были куплены ж/д билеты до Симферополя, Севастополя и так далее, автобусы отвезут бесплатно.

На станции Керчь-Южная продажа билетов на автобусы организована следующим образом:

Керчь-Симферополь — 1500 рублей (3,5 часа в пути);

Керчь-Севастополь — 2100 рублей (5 часов);

Керчь-Евпатория — 1800 рублей (5 часов);

Керчь-Владиславовка, пригород Феодосии — 700 рублей (2 часа);

Керчь-Саки — 1800 рублей (4 часа);

Керчь-Бахчисарай — 2100 рублей (4 часа).