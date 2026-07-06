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На море с пересадками: как добраться до Крыма после сокращения маршрута поездов

Чтобы до ехать до пунта назначения пассажирам придется дополнительно потратить деньги

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Теперь поезда доезжают до станции Керчь-Южная | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUТеперь поезда доезжают до станции Керчь-Южная | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Теперь поезда доезжают до станции Керчь-Южная

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Поезда «Таврия» теперь ходят только до Керчи, а дальше пассажирам нужно покупать билеты на автобусы до места назначения за свой счет. Об этом сообщил канал «Днежный Бро» со ссылкой на пресс-службу «ГрандСервсисЭкспресс».

По новым требованиям талоны на общественный транспорт с 8 августа надо покупать отдельно всем, кто сейчас купит билеты до Керчи. Тех, у кого уже раньше были куплены ж/д билеты до Симферополя, Севастополя и так далее, автобусы отвезут бесплатно.

На станции Керчь-Южная продажа билетов на автобусы организована следующим образом:

  • Керчь-Симферополь — 1500 рублей (3,5 часа в пути);

  • Керчь-Севастополь — 2100 рублей (5 часов);

  • Керчь-Евпатория — 1800 рублей (5 часов);

  • Керчь-Владиславовка, пригород Феодосии — 700 рублей (2 часа);

  • Керчь-Саки — 1800 рублей (4 часа);

  • Керчь-Бахчисарай — 2100 рублей (4 часа).

Напомним, с 10 июня маршруты всех поездов «Таврия» постепенно укорачивали до станции Керчь-Южная. С 20 июня это стало постоянной схемой для всех рейсов. Проезд сократили из-за нестабильной обстановки в регионе. Власти решили снизить нагрузку на инфраструктуру и упростить логистику.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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