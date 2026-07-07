Ограбил и убил: египтянина приговорили к смертной казни за расправу над российской туристкой

Убийство произошло в октябре 2025 года Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Египте состоялся суд над мужчиной, который ограбил и убил туристку из России. Обвиняемого приговорили к смертной казни.

«Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде», — сообщают РИА Новости.

Поясним, что в Египте муфтий играет обязательную, но консультативную роль в процессе вынесения смертного приговора. Его участие — это установленная законом процедура, призванная проверить приговор с точки зрения исламского права.

31-летний обвиняемый в октябре 2025 года ради грабежа проник в квартиру, дверь в которую не была заперта. Однако, когда россиянка заметила в жилище постороннего мужчину попыталась дать отпор. Тогда злоумышленник убил женщину. После этого он также украл деньги и мобильный телефон, принадлежавшие жертве и скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружили охранники здания.