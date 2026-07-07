Слезы Роналду. Португалия проиграла Испании на ЧМ-2026

Криштиану говорил, что для него ЧМ-2026 будет последним. Он так и не стал чемпионом мира Источник: matchtv.ru

На чемпионате мира по футболу состоялся центральный матч в 1/8 финала. Встречались Португалия — Испания. Матч получился напряженным. Всё решил один забитый гол. Рассказываем, как сыграли сборные.

С самого начала команды боролись за инициативу. Футболисты не занимались катанием мяча в центре поля и не осторожничали. Были моменты как у португальцев, так и у испанцев. У «Красной фурии» — острее и опаснее. Чего стоит атака, в которой сначала обводящим пробил Ламин Ямаль, а затем добивал Алекс Баэна. В обоих случаях тащил вратарь Португалии Диогу Кошта. По-настоящему серьезные сейвы.

Роналду тоже бил. Но его удар был не такой опасный. Унаи Симон спас.

Игра активно проходила на части поля португальцев и их правом фланге, где противостояли друг другу Нуну Мендеш и Ламин Ямаль.

У сборной Португалии тоже были моменты. Жоау Феликс после подачи с фланга скинул головой мяч на Роналду, который рикошетом от Симона попал капитану сборной. Криштиану пробил в падении. Удар получился слабым. Вратарь в прыжке поймал мяч. Больше для красоты, чем действительно для важности.

Еще был один опасный момент: Нуну Мендеш сильно пробил по воротам, мяч рикошетом от головы испанца попал в перекладину.

Первый тайм получился рваным по темпу с преимуществом обеих команд в разные периоды. Голов никто не забил.

Во втором тайме футболисты играли осторожно и без опасных моментов. Было много борьбы за владение мячом и прессинга.

В итоге всё решил один гол. На 91-й минуте после паса в разрез один на один вышел Микель Мерино и забил низом в ближний угол — испанцы быстро разыграли штрафной. Ему потребовалось шесть минут после выхода на замену. У португальцев оставалось пять минут, чтобы сравнять счет. Бернарду Силва пробил головой немного выше ворот. У португальцев был еще штрафной, который завершился навесом и ударом мимо ворот.

Микель Мерино забил победный гол Источник: Fifa.com