НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 746мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Пожар после атаки БПЛА
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Зарплаты хоккеистов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Город Цену подняли почти вдвое: для реконструкции ярославского аэропорта вновь ищут подрядчика

Цену подняли почти вдвое: для реконструкции ярославского аэропорта вновь ищут подрядчика

Публикуем информацию с Госзакупок

187
Для реконструкции ярославского аэропорта ищут подрядчика | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUДля реконструкции ярославского аэропорта ищут подрядчика | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Для реконструкции ярославского аэропорта ищут подрядчика

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области вновь ищут подрядчика для реконструкции взлетной полосы в Туношне. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает областное учреждение «Проектный институт». За работу готовы заплатить 312 миллионов рублей. Исполнитель обязан разработать план проектной документации взлетной полосы с учетом прогноза интенсивности движения самолетов до 2049 года.

«Подрядчик обязан нести ответственность по Контракту за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения проектных работ по реконструкции объекта, а также в процессе реконструкции объекта, созданного на основе данных изыскательских работ», — указано в документах закупки.

Кроме того, подрядчик должен разработать водосточно-дренажную сеть аэродрома, очистных сооружений поверхностного стока и светосигнального оборудования. Срок выполнения работы — 461 день с даты заключения контракта.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 июня. Проведение самой реконструкции аэропорта губернатор Михаил Евраев анонсировал на период с 2027-го по 2030-й.

Ранее в феврале 2026-го аналогичные торги не состоялись из-за отсутствия желающих. Начальная цена контракта тогда составляла 165 миллионов рублей, то есть в 1,8 раз ниже нынешней установленной стоимости.

Также напомним, что министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко ранее сообщал, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Золотое кольцо» предусмотрено 4 миллиарда 94 миллиона рублей из федерального бюджета по проекту «Развитие опорной сети аэродромов». Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также анонсировал строительство новой гостиницы и стоянку на три тысячи машин у аэропорта.

Помимо этого, реализуется инвестиционное соглашение по строительству пассажирского терминала. Власти планируют подать заявку на получение средств для строительства международного пункта пропуска — его хотят открыть в 2028 году.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Госзакупка Аэропорт Подрядчик Проект
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
52 минуты
17 миллиардов долларов на постройку АЭС в Казахстане выдаст любимая власть
Гость
35 минут
Кроилово всегда ведёт к попадалову!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем