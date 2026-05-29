Цену подняли почти вдвое: для реконструкции ярославского аэропорта вновь ищут подрядчика

Для реконструкции ярославского аэропорта ищут подрядчика Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области вновь ищут подрядчика для реконструкции взлетной полосы в Туношне. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает областное учреждение «Проектный институт». За работу готовы заплатить 312 миллионов рублей. Исполнитель обязан разработать план проектной документации взлетной полосы с учетом прогноза интенсивности движения самолетов до 2049 года.

«Подрядчик обязан нести ответственность по Контракту за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения проектных работ по реконструкции объекта, а также в процессе реконструкции объекта, созданного на основе данных изыскательских работ», — указано в документах закупки.

Кроме того, подрядчик должен разработать водосточно-дренажную сеть аэродрома, очистных сооружений поверхностного стока и светосигнального оборудования. Срок выполнения работы — 461 день с даты заключения контракта.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 июня. Проведение самой реконструкции аэропорта губернатор Михаил Евраев анонсировал на период с 2027-го по 2030-й.

Ранее в феврале 2026-го аналогичные торги не состоялись из-за отсутствия желающих. Начальная цена контракта тогда составляла 165 миллионов рублей, то есть в 1,8 раз ниже нынешней установленной стоимости.

Также напомним, что министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко ранее сообщал, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Золотое кольцо» предусмотрено 4 миллиарда 94 миллиона рублей из федерального бюджета по проекту «Развитие опорной сети аэродромов». Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также анонсировал строительство новой гостиницы и стоянку на три тысячи машин у аэропорта.