НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

7 м/c,

зап.

 748мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Город Скверы «Россиянка» и «Молодость»: смотрим, как власти предложили обновить районы Ярославля

Скверы «Россиянка» и «Молодость»: смотрим, как власти предложили обновить районы Ярославля

Идет голосование за самые нужные ярославцам варианты

2 327
В Ярославле идет голосование за общественные территории | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ Ярославле идет голосование за общественные территории | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Ярославле идет голосование за общественные территории

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Ярославле стартовало голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Места, набравшие наибольшую поддержку жителей, попадут в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Сейчас в общенародном голосовании участвуют шесть ярославских парков и скверов. Проголосовать за них можно до 12 июня. Сколько именно будет победителей, которые получат финансирование, пока не известно.

«Решение о количестве победителей будет принято после завершения голосования на заседании общественной комиссии по реализации в Ярославле губернаторского проекта „Решаем вместе!“», — пояснили в мэрии Ярославля.

В соцсетях городской администрации опубликованы эскизы, представляющие внешний облик общественных территорий после их преображения. В пресс-службе пояснили, что на картинках — концепция благоустройства. В ней представлены объекты, которые будут находиться на территории. Конкретные детали определят уже при проектировании.

Проголосовать за обновление одного из этих пространств можно до 12 июня через волонтеров программы на улицах города или на портале Госуслуги по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Рассказываем и показываем, где и как предлагают обновить Ярославлью.

Дзержинский район: сквер «Россиянка»

В Брагине могут преобразить зону около районной администрации | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ Брагине могут преобразить зону около районной администрации | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Брагине могут преобразить зону около районной администрации

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Сквер «Россиянка» предлагают обустроить у здания администрации Джержинского района. Сейчас здесь, по сути, дорога, вдоль которой высажены деревья и кустарники. Это место имеет большую проходимость. В планах здесь обустроить зоны ожидания для посетителей и красивые локации для посетителей ЗАГСа, а также детские площадки для малышей.

Заволжский район: пешеходная зона на ул. Серго Орджоникидзе

В Заволжском районе хотят создать новое общественное пространство | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ Заволжском районе хотят создать новое общественное пространство | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Заволжском районе хотят создать новое общественное пространство

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Новый сквер и благоустроенная пешеходная зона могут появиться в Заволжском районе на улице Серго Орджоникидзе возле детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. Здесь достаточно большой пешеходный трафик. Все детали концепции преображения пока не раскрываются. Но известно, что есть идея задать благоустройству тему произведения Аркадия Гайдара «Чук и Гек». На эскизе мы видим детский аттракцион в виде паровоза, новую площадку для малышей, новое покрытие, озеленение, лавочки.

Красноперекопский район: площадка у ДК «Нефтяник»

В Красноперекопском районе может преобразиться территория у ДК «Нефтяник» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ Красноперекопском районе может преобразиться территория у ДК «Нефтяник» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Красноперекопском районе может преобразиться территория у ДК «Нефтяник»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Здесь хотят сделать современную, комфортную, благоустроенную территорию. На эскизе мы видим пешеходные дорожки, навесы, новое освещение. Обустроенная зона станет своеобразным продолжением обновления этого места рядом с парком «Нефтяник».

Фрунзенский район: сквер «Сокол»

Во Фрунзенском районе хотят развивать сквер «Сокол» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВо Фрунзенском районе хотят развивать сквер «Сокол» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Во Фрунзенском районе хотят развивать сквер «Сокол»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Это будет продолжение созданного в прошлом году сквера «Сокол» на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной. Новое общественное пространство посвящено военным летчикам — сотрудникам военного аэродрома «Дядьково». Центром его стал установленный 21 апреля 2025 года самолет МиГ-15 выпуска 1949 года — он был отреставрирован сотрудниками Ярославского судостроительного завода.

Концепция развития сквера предусматривает обустройство новых удобных пешеходных дорожек, озеленения, лавочек, современного освещения.

Ленинский район: сквер «Молодость»

В Ленинском районе хотят создать сквер «Молодость» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ Ленинском районе хотят создать сквер «Молодость» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В Ленинском районе хотят создать сквер «Молодость»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Эта территория расположена в густонаселенном районе — рядом три детских сада, школа № 76, дефектологический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на Автозаводской улице. Сейчас на участке расчищена территория, созданы площадки, однако, как считают власти, инфраструктура требует обновления.

В рамках проекта планируют поставить современные детские игровые городки, создать спортивную зону с воркаут-тренажерами, построить современную скейт-площадку, организовать зону отдыха с озеленением, установить лавочки и освещение, а также проложить пешеходные дорожки.

Кировский район: площадь Юности

В центре предлагают преобразить площадь Юности | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comВ центре предлагают преобразить площадь Юности | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

В центре предлагают преобразить площадь Юности

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

На площади Юности у ТЮЗа планируется замена тротуарной плитки, и обновление детской площадки, которая уже износилась. Планируется разместить ещё больше лавочек, озеленить территорию и установить современное освещение.

А вы бы за какую територию поголосовали?

Дзержинский район — сквер «Россиянка»
Заволжский район — сквер у детской библиотеки
Красноперекопский район — тротуары у ДК «Нефтяник»
Фрунзенский район — сквер «Сокол»
Ленинский район — сквер «Молодость»
Кировский район — площадь Юности
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Благоустройство Сквер
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Гость
1 июня, 20:31
Только ДК Нефтяников и точка! В Красноперекопском районе администрация вообще не в состоянии что то сделать, пройдут годы так ничего не поменяется!!!!!!!
Гость
9 мая, 02:07
Сделайте хоть дорожки из старой плитки на кладбищах,вообще дороги страшные,например на Чурилково, весь зеленхоз засыпан старым кирпичем
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем