Пассажиров ждут важные изменения уже с 1 сентября: подробности

Вернуть билеты станет легче Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в транспортном законодательстве. Они затронут пассажиров электричек и поездов дальнего следования, людей с инвалидностью, а также специалистов в сфере беспилотной авиации. О нововведениях рассказали в Минтрансе.

Возврат билетов и уведомления о поездках

Пассажиры электричек смогут вернуть билеты онлайн. Для этого больше не придется обращаться в кассу.

Еще одно нововведение касается поездок в поездах дальнего следования: теперь перевозчика обяжут уведомлять пассажира об изменении условий поездки. Например, если поменялось расписание или иные параметры рейса, пассажир должен об этом узнать.

Поддержка пассажиров с инвалидностью

Для людей с ограниченными возможностями здоровья вводится ряд дополнительных гарантий. В первую очередь места будут предоставляться пассажирам, использующим кресла‑коляски.

Кроме того, законодательно закреплены требования к обслуживанию пассажиров с инвалидностью в аэропортах и на борту самолетов. Речь идет не только о физической доступности, но и о сопровождении, четкой организации помощи и предоставлении необходимых услуг на каждом этапе путешествия.

Новые возможности для пилотов и льготников

Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. Эта мера, в частности, поможет расширить возможности трудоустройства для ветеранов СВО, у которых есть опыт управления беспилотными системами.