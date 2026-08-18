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Дороги и транспорт Пассажиров ждут важные изменения уже с 1 сентября: подробности

Пассажиров ждут важные изменения уже с 1 сентября: подробности

О нововведениях рассказали в Минтрансе

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Вернуть билеты станет легче | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВернуть билеты станет легче | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Вернуть билеты станет легче

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в транспортном законодательстве. Они затронут пассажиров электричек и поездов дальнего следования, людей с инвалидностью, а также специалистов в сфере беспилотной авиации. О нововведениях рассказали в Минтрансе.

Возврат билетов и уведомления о поездках

Пассажиры электричек смогут вернуть билеты онлайн. Для этого больше не придется обращаться в кассу.

Еще одно нововведение касается поездок в поездах дальнего следования: теперь перевозчика обяжут уведомлять пассажира об изменении условий поездки. Например, если поменялось расписание или иные параметры рейса, пассажир должен об этом узнать.

Поддержка пассажиров с инвалидностью

Для людей с ограниченными возможностями здоровья вводится ряд дополнительных гарантий. В первую очередь места будут предоставляться пассажирам, использующим кресла‑коляски.

Кроме того, законодательно закреплены требования к обслуживанию пассажиров с инвалидностью в аэропортах и на борту самолетов. Речь идет не только о физической доступности, но и о сопровождении, четкой организации помощи и предоставлении необходимых услуг на каждом этапе путешествия.

Новые возможности для пилотов и льготников

Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. Эта мера, в частности, поможет расширить возможности трудоустройства для ветеранов СВО, у которых есть опыт управления беспилотными системами.

Также упрощается подтверждение права на льготный проезд в общественном транспорте: теперь это можно будет сделать через мессенджер «Макс». Такой подход сделает проверку льгот удобнее и быстрее, а поездки — комфортнее для пассажиров.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Минтранс Пассажир Поезд
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Комментарии
1
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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18 августа, 14:58
Про возврат билетов на электрички - огромное человеческое спасибо!!! Пока отстоишь очередь в кассу вернуть, уже три раза пожалеешь, что вообще взялся
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