Сразу семь территорий: что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

12 июня завершилось голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. 23 июня власти Ярославской области подвели итоги и рассказали, на каких объектах вскоре начнутся работы.
Жители региона выбирали из 38 территорий и 24 дизайн-проектов. Любимчиками по голосам стали семь объектов и два дизайнерских проекта.
Что благоустроят в Ярославской области в 2027 году
Ярославль
Территория у ДК «Нефтяник» — 17,8 тысяч голосов;
Территория у сквера «Россиянка» — 13,3 тысяч голосов.
Рыбинск
Парк Трудовой доблести — 16,6 тысяч голосов;
Парк имени Фейгина — 15,4 тысяч голосов.
Переславль-Залесский
Сквер у Завода ЛИТ.
Мышкин
Исторический мост по улице Ленина до ул. Угличской.
Ярославский округ
Парк «Березки» в поселке Красные Ткачи.
«Среди дизайн-проектов в Угличском округе уверенную победу одержал вариант благоустройства Солунского сквера с мемориальной зоной в честь участников СВО (3757 голосов), значительно опередив альтернативный проект без мемориала. В Даниловском округе большинство голосов (2257) отдано зоне отдыха „Подкова“ на Юбилейной площади», — сообщили в правительстве Ярославской области.
Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В рамках программы в городах благоустраивают парки, скверы, набережные, площади и дворы. Проекты реализуются за счет федерального, регионального и муниципального финансирования.
Одним из ключевых элементов ФКГС является народное голосование — механизм участия жителей в выборе объектов для благоустройства. Граждане старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные территории или дизайн-проекты, которые, по их мнению, требуют первоочередного обновления. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в перечень для благоустройства в последующие годы и получают финансирование на реализацию.
В голосовании приняли участие 158 тысяч жителей области. Как отметил губернатор Михаил Евраев, в самом Ярославле проголосовали более 60 тысяч человек, а в Рыбинске — почти 45 тысяч человек.
По этой программе, например, обновили Петропавловский парк. За него проголосовали ещё в 2024 году около 32 тысяч жителей. В 2025 году его благоустроили.