Сразу семь территорий: что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

12 июня завершилось голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. 23 июня власти Ярославской области подвели итоги и рассказали, на каких объектах вскоре начнутся работы.

Жители региона выбирали из 38 территорий и 24 дизайн-проектов. Любимчиками по голосам стали семь объектов и два дизайнерских проекта.

Что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

Ярославль

Территория у ДК «Нефтяник» — 17,8 тысяч голосов;

Территория у сквера «Россиянка» — 13,3 тысяч голосов.

Проект благоустройства территории у ДК «Нефтяник» Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com Проект благоустройства территории у сквера «Россиянка» Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Рыбинск

Парк Трудовой доблести — 16,6 тысяч голосов;

Парк имени Фейгина — 15,4 тысяч голосов.

Переславль-Залесский

Сквер у Завода ЛИТ.

Мышкин

Исторический мост по улице Ленина до ул. Угличской.

Ярославский округ

Парк «Березки» в поселке Красные Ткачи.

+1

«Среди дизайн-проектов в Угличском округе уверенную победу одержал вариант благоустройства Солунского сквера с мемориальной зоной в честь участников СВО (3757 голосов), значительно опередив альтернативный проект без мемориала. В Даниловском округе большинство голосов (2257) отдано зоне отдыха „Подкова“ на Юбилейной площади», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы в городах благоустраивают парки, скверы, набережные, площади и дворы. Проекты реализуются за счет федерального, регионального и муниципального финансирования. Одним из ключевых элементов ФКГС является народное голосование — механизм участия жителей в выборе объектов для благоустройства. Граждане старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные территории или дизайн-проекты, которые, по их мнению, требуют первоочередного обновления. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в перечень для благоустройства в последующие годы и получают финансирование на реализацию.

В голосовании приняли участие 158 тысяч жителей области. Как отметил губернатор Михаил Евраев, в самом Ярославле проголосовали более 60 тысяч человек, а в Рыбинске — почти 45 тысяч человек.