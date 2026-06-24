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Город Сразу семь территорий: что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

Сразу семь территорий: что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

Власти подвели итоги голосования

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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comФедеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

12 июня завершилось голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. 23 июня власти Ярославской области подвели итоги и рассказали, на каких объектах вскоре начнутся работы.

Жители региона выбирали из 38 территорий и 24 дизайн-проектов. Любимчиками по голосам стали семь объектов и два дизайнерских проекта.

Что благоустроят в Ярославской области в 2027 году

Ярославль

  • Территория у ДК «Нефтяник» — 17,8 тысяч голосов;

  • Территория у сквера «Россиянка» — 13,3 тысяч голосов.

Проект благоустройства территории у ДК «Нефтяник» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comПроект благоустройства территории у ДК «Нефтяник» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Проект благоустройства территории у ДК «Нефтяник»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Проект благоустройства территории у сквера «Россиянка» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.comПроект благоустройства территории у сквера «Россиянка» | Источник: Мэрия города Ярославля / Vk.com

Проект благоустройства территории у сквера «Россиянка»

Источник:

Мэрия города Ярославля / Vk.com

Рыбинск

  • Парк Трудовой доблести — 16,6 тысяч голосов;

  • Парк имени Фейгина — 15,4 тысяч голосов.

Переславль-Залесский

  • Сквер у Завода ЛИТ.

Мышкин

  • Исторический мост по улице Ленина до ул. Угличской.

Ярославский округ

  • Парк «Березки» в поселке Красные Ткачи.

Так планируют обустроить территории у Завода ЛИТ, в которые переедет музей-заповедник | Источник: Правительство Ярославской областиТак планируют обустроить территории у Завода ЛИТ, в которые переедет музей-заповедник | Источник: Правительство Ярославской области
А вот так будет выглядеть мост в Мышкине | Источник: Правительство Ярославской областиА вот так будет выглядеть мост в Мышкине | Источник: Правительство Ярославской области
Один из парков в Рыбинске | Источник: Правительство Ярославской областиОдин из парков в Рыбинске | Источник: Правительство Ярославской области
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Проект для парка Трудовой доблести | Источник: Правительство Ярославской областиПроект для парка Трудовой доблести | Источник: Правительство Ярославской области

«Среди дизайн-проектов в Угличском округе уверенную победу одержал вариант благоустройства Солунского сквера с мемориальной зоной в честь участников СВО (3757 голосов), значительно опередив альтернативный проект без мемориала. В Даниловском округе большинство голосов (2257) отдано зоне отдыха „Подкова“ на Юбилейной площади», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках программы в городах благоустраивают парки, скверы, набережные, площади и дворы. Проекты реализуются за счет федерального, регионального и муниципального финансирования.

Одним из ключевых элементов ФКГС является народное голосование — механизм участия жителей в выборе объектов для благоустройства. Граждане старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные территории или дизайн-проекты, которые, по их мнению, требуют первоочередного обновления. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в перечень для благоустройства в последующие годы и получают финансирование на реализацию.

В голосовании приняли участие 158 тысяч жителей области. Как отметил губернатор Михаил Евраев, в самом Ярославле проголосовали более 60 тысяч человек, а в Рыбинске — почти 45 тысяч человек.

По этой программе, например, обновили Петропавловский парк. За него проголосовали ещё в 2024 году около 32 тысяч жителей. В 2025 году его благоустроили.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Благоустройство Формирование комфортной городской среды Проект Эскиз
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