«Один руководитель на несколько офисов»: в Ярославской области оптимизируют работу МФЦ

С 1 июля в Ярославской области изменится структура работы офисов МФЦ. Об этом стало известно во время комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы 23 июня.
«У нас есть 21 офис МФЦ и каждый представляет собой филиал, где есть начальник и его заместитель. Мы укрупняем структуру, чтобы разделить офисы на 4 группы, руководитель будет один на несколько офисов. Проводимое изменение структуры позволит увеличить зарплаты в первую очередь операторам, и мы рассчитываем, что мы сможем закрыть все вакансии, — рассказал министр цифрового развития Максим Бартыков.
Все центры останутся по прежним адресам, перечень услуг не изменится.
Напомним, ранее полномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень. Так, часть услуг теперь оказывают в МФЦ.
Однако как обратили внимание в Думе, судя по обращениям граждан, система стала давать сбои. В планах у депутатов провести на этот счет отдельный правительственный час.
«Изменения структуры управления — не наши полномочия, изменения уже свершились, и с 1 июля начинает действовать новая структура. Комитет рекомендовал Думе принять законопроект, но многие депутаты высказывали опасения. И они не абстрактны, а основаны на обращениях граждан», — комментировал председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Илья Осипов.
Со 2 декабря 2025 года в структуре правительства Ярославской области появилась новая единица — Агентство по делам юстиции. Судя по описанию функций, именно оно, в том числе, получило полномочия ЗАГСов.