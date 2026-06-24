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Город «Один руководитель на несколько офисов»: в Ярославской области оптимизируют работу МФЦ

«Один руководитель на несколько офисов»: в Ярославской области оптимизируют работу МФЦ

Структуру будут укрупнять

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В Ярославской области оптимизируют работу офисов МФЦ | Источник: Лина Саитова / 116.RUВ Ярославской области оптимизируют работу офисов МФЦ | Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области оптимизируют работу офисов МФЦ

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

С 1 июля в Ярославской области изменится структура работы офисов МФЦ. Об этом стало известно во время комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы 23 июня.

«У нас есть 21 офис МФЦ и каждый представляет собой филиал, где есть начальник и его заместитель. Мы укрупняем структуру, чтобы разделить офисы на 4 группы, руководитель будет один на несколько офисов. Проводимое изменение структуры позволит увеличить зарплаты в первую очередь операторам, и мы рассчитываем, что мы сможем закрыть все вакансии, — рассказал министр цифрового развития Максим Бартыков.

Все центры останутся по прежним адресам, перечень услуг не изменится.

Напомним, ранее полномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень. Так, часть услуг теперь оказывают в МФЦ.

Однако как обратили внимание в Думе, судя по обращениям граждан, система стала давать сбои. В планах у депутатов провести на этот счет отдельный правительственный час.

«Изменения структуры управления — не наши полномочия, изменения уже свершились, и с 1 июля начинает действовать новая структура. Комитет рекомендовал Думе принять законопроект, но многие депутаты высказывали опасения. И они не абстрактны, а основаны на обращениях граждан», — комментировал председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Илья Осипов.

Со 2 декабря 2025 года в структуре правительства Ярославской области появилась новая единица — Агентство по делам юстиции. Судя по описанию функций, именно оно, в том числе, получило полномочия ЗАГСов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
30
Гость
52 минуты
Один мер - на несколько городов! Один губернатор - на несколько областей! Вот и посмотрим
Гость
56 минут
Когда оптимизируют депутатов? Расходы на них только растут!
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