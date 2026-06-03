Мэр Ярославля одобрил застройку нового участка в крупном районе города

Мэр Ярославля одобрил комплексное развитие на новой территории в Заволжском районе. Согласно подписанному постановлению, на участке, выделенном под застройку, нет объектов капитального строительства. Общая площадь земельного участка в районе улицы Колышкина, 64: 74 666 квадратных метров.
«Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории, указанной в пункте 1 постановления, осуществляется путем проведения торгов», — указано в документе.
На стройку будут давать 8 лет с момента заключения договора.
Предполагается, что участок отдадут под средне- и малоэтажные дома. При этом не менее 25% от площади территории комплексного развития должна быть озеленена.
Согласно Генплану, в границах незастроенной территории предусмотрено размещение одного детского сада.
«Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях населения, планируемого к проживанию при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также населения, проживающего в существующих многоквартирных домах № 60, 62, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 62 корп. 4, 64, 66 по ул. Колышкина, будет осуществлена за счет строительства типовой дошкольной образовательной организации на 120 мест», — указано в документах.
В микрорайоне находится образовательный комплекс № 13 «Центр образования — основная школа № 41», в пешей доступности — клиническая больница № 3, численность прикрепленного населения к которой составляет 1326 человек.
«В случае увеличения численности населения на планируемые 1177 человек дополнительных площадей для обслуживания населения не потребуется», — отметили в мэрии.
Интересно, что в этих местах в 2023-м году снимали популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мы показывали, как живет отдаленный район Ярославля, а также публиковали сцены из сериала.