Мэр Ярославля одобрил застройку нового участка в крупном районе города

В Ярославле выделили участок на улице Колышкина под комплексное развитие территории Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля одобрил комплексное развитие на новой территории в Заволжском районе. Согласно подписанному постановлению, на участке, выделенном под застройку, нет объектов капитального строительства. Общая площадь земельного участка в районе улицы Колышкина, 64: 74 666 квадратных метров.

«Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории, указанной в пункте 1 постановления, осуществляется путем проведения торгов», — указано в документе.

На стройку будут давать 8 лет с момента заключения договора.

Территорию под комплексное развитие выделили на Резинотехнике Источник: Яндекс. Карты

Предполагается, что участок отдадут под средне- и малоэтажные дома. При этом не менее 25% от площади территории комплексного развития должна быть озеленена.

Согласно Генплану, в границах незастроенной территории предусмотрено размещение одного детского сада.

Территорию на Резинотехнике отдадут под комплексное развитие Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года В этом районе предусмотрено строительство нового детского сада Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года

«Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях населения, планируемого к проживанию при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также населения, проживающего в существующих многоквартирных домах № 60, 62, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 62 корп. 4, 64, 66 по ул. Колышкина, будет осуществлена за счет строительства типовой дошкольной образовательной организации на 120 мест», — указано в документах.

В микрорайоне находится образовательный комплекс № 13 «Центр образования — основная школа № 41», в пешей доступности — клиническая больница № 3, численность прикрепленного населения к которой составляет 1326 человек.

«В случае увеличения численности населения на планируемые 1177 человек дополнительных площадей для обслуживания населения не потребуется», — отметили в мэрии.