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Город Мэр Ярославля одобрил застройку нового участка в крупном районе города

Мэр Ярославля одобрил застройку нового участка в крупном районе города

Землю отдадут под комплексное развитие территории

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В Ярославле выделили участок на улице Колышкина под комплексное развитие территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выделили участок на улице Колышкина под комплексное развитие территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выделили участок на улице Колышкина под комплексное развитие территории

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля одобрил комплексное развитие на новой территории в Заволжском районе. Согласно подписанному постановлению, на участке, выделенном под застройку, нет объектов капитального строительства. Общая площадь земельного участка в районе улицы Колышкина, 64: 74 666 квадратных метров.

«Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории, указанной в пункте 1 постановления, осуществляется путем проведения торгов», — указано в документе.

На стройку будут давать 8 лет с момента заключения договора.

Территорию под комплексное развитие выделили на Резинотехнике | Источник: Яндекс. КартыТерриторию под комплексное развитие выделили на Резинотехнике | Источник: Яндекс. Карты

Территорию под комплексное развитие выделили на Резинотехнике

Источник:

Яндекс. Карты

Предполагается, что участок отдадут под средне- и малоэтажные дома. При этом не менее 25% от площади территории комплексного развития должна быть озеленена.

Согласно Генплану, в границах незастроенной территории предусмотрено размещение одного детского сада.

Территорию на Резинотехнике отдадут под комплексное развитие | Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 годаТерриторию на Резинотехнике отдадут под комплексное развитие | Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года

Территорию на Резинотехнике отдадут под комплексное развитие

Источник:

Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года

В этом районе предусмотрено строительство нового детского сада | Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 годаВ этом районе предусмотрено строительство нового детского сада | Источник: Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года

В этом районе предусмотрено строительство нового детского сада

Источник:

Постановление № 487 Мэрии города Ярославля от 3 июня 2026 года

«Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях населения, планируемого к проживанию при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также населения, проживающего в существующих многоквартирных домах № 60, 62, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 62 корп. 4, 64, 66 по ул. Колышкина, будет осуществлена за счет строительства типовой дошкольной образовательной организации на 120 мест», — указано в документах.

В микрорайоне находится образовательный комплекс № 13 «Центр образования — основная школа № 41», в пешей доступности — клиническая больница № 3, численность прикрепленного населения к которой составляет 1326 человек.

«В случае увеличения численности населения на планируемые 1177 человек дополнительных площадей для обслуживания населения не потребуется», — отметили в мэрии.

Интересно, что в этих местах в 2023-м году снимали популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мы показывали, как живет отдаленный район Ярославля, а также публиковали сцены из сериала.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комплексное развитие территории Застройка Резинотехника
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Мы так долго не существуем.
Гость
2 минуты
Собирались отдать под застройку участок рядом с Толгой, рядом с Юбилейным мостом и д. Куксенки и где одна говорильня, собирались сносить дачи в Долматово и опять 20 лет один пустозвон.
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