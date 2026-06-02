Болельщики попросили расширить «Арену-2000» в Ярославле. Что ответили власти и владельцы комплекса

Второе чемпионство «Локомотива» в плей-офф КХЛ подряд вновь всколыхнуло обсуждения о реконструкции «Арены-2000» в Ярославле. Комплекс на улице Гагарина, 15 является площадкой для домашних игр хоккейной команды, он вмещает в себя 8 905 зрителей. Однако болельщики считают, что этого недостаточно. Билеты на матчи разлетаются за считанные часы, а посещение финальных игр оффлайн стало чем-то вроде привилегии.

На большом спросе наживаются перекупщики.

Управлением «Ареной-2000» занимается ярославское АО «Арена-2000». Исторически большая часть активов фирмы принадлежала ОАО «РЖД». Редакция 76.RU сделала запрос в компанию, чтобы узнать, планируется ли проведение работ по увеличению вместимости «Арены-2000» или строительство нового комплекса для проведения домашних матчей «Локомотива».

«В ответ на ваш запрос относительно реконструкции существующего универсального культурно-развлекательного комплекса „Арена-2000. Локомотив“ для увеличения вместимости или строительства нового ледового комплекса в Ярославле сообщаю, что данные работы на 2026–2027 годы не запланированы», — рассказали 76.RU в ОАО «РЖД».

АО «Арена-2000» было образовано в 1998 году и зарегистрировано в Ярославле на улице Гагарина, 15. Держателем реестра является ЗАО «Регистраторское общество „Статус“. Данных о действующий акционеров в открытом доступе нет, однако согласно историческим сведениям, большая часть активов компании принадлежала ОАО „РЖД“. Генеральный директор АО «Арена-2000» — Павел Яблонский. В 2025 году компания сработала с выручкой в 376,8 млн рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 44,3 млн.

«Прорабатывается вопрос»

В правительстве Ярославской области рассказали, что «Арена 2000» находится в частной собственности, из-за чего принятие решение о реконструкции комплекса может принять лишь его владелец. Также как и создание нового комплекса для нужд клуба.

«Вместе с тем в части популяризации и развития массового и детско-юношеского спорта по виду спорта „хоккей“ Правительством Ярославской области проводится большая работа по созданию условий для всех категорий и групп населения для спортивных занятий. В 2023 году открыт спортивный комплекс, в состав которого входит ледовая площадка (г. Ярославль, ул. Панина, 34B), в период 2024–2026 годах построены и введены в эксплуатацию 2 ледовых комплекса в г. Тутаев и г. Рыбинск. Проведен ремонт хоккейного комплекса „Чемпион“ в Дзержинском районе», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Ледовый комплекс в Ярославле начал строиться в 1998 году к хоккейному чемпионату мира. Но из-за кризиса и нехватки средств работы остановились. Возвести «Арену-2000» к весне 2000 года не удалось, поэтому матчи ЧМ проводили в Санкт-Петербурге.



В итоге «Арена-2000» была открыта в 2001 году, когда губернатором Ярославской области был Анатолий Лисицын. Экс-глава региона признавался, что со строительством сильно помог бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Лисицын рассказывал, что когда у региона не было денег на возведение комплекса, а с инвесторами было туго, столичный градоначальник предложил ему 10 миллионов долларов. Затем за эти деньги рассчитывалась компания «РЖД», когда здание отошло компании.

Также власти напомнили, что зимой в регионе обустраивают катки для массового катания и проведения хоккейных детских соревнований на открытом воздухе.

«В настоящее время правительством региона прорабатывается вопрос по расширению ледовой инфраструктуры путем строительства новых ледовых арен для массового спорта», — так ответили региональные власти.

В городском бюджете нет денег на новый комплекс

Ранее о том, что в Ярославле не планируется строительство нового комплекса, ответили в мэрии. Власти уточнили, что в городском бюджете нет средств для возведения такого масштабного сооружения.

«Расходы на строительство указанного объекта спорта могут осуществляться в том числе за счет средств бюджета Ярославской области и бюджета Российской Федерации. Мнение жителей города Ярославля будет учитываться при принятии решения о строительстве новых спортивных объектов на территории города Ярославля», — говорили тогда в городской администрации.

В КХЛ рассказывали, что в сезоне 2025/2026 установлен рекорд общей посещаемости матчей лиги. И будет установлен рекорд средней посещаемости всего спортивного года.

В прошлом году вопрос о строительстве новой ледовой арены уже поднимался. Его задавали президенту «Локомотива» Юрию Яковлеву на пресс-конференции перед началом сезона.

«Этот вопрос часто повторяется, надо же ответственно подходить к этому делу. Сейчас такое время, нет смысла даже думать об этом», — сказал тогда глава клуба.