Плей-офф КХЛ 2026 «Тысяч на 15-17»: построят ли в Ярославле новую арену для матчей «Локомотива» — ответ властей

«Тысяч на 15-17»: построят ли в Ярославле новую арену для матчей «Локомотива» — ответ властей

В городской администрации объяснили, за чей счет могут проводиться такие работы

Ярославцам рассказали, планируется ли строительство новой ледовой арены | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля уже не раз говорили о том, что не все болельщики «Локомотива» успевают приобрести билеты на домашние матчи команды, которые проходят в «Арене-2000». При открытии продаж они разлетаются как горячие пирожки.

В связи с этим горожане интересуются, планируется ли в городе строительство новой ледовой арены для проведения домашних игр «Локомотива». Один из таких комментариев появился под постом в телеграм-канале Михаила Евраева.

«Вот бы ещё арену побольше нам, тысяч на 15-17», — написал ярославец.

С ответом пришли из мэрии Ярославля. Там рассказали, что в городском бюджете не предусмотрены деньги на строительство такого сооружения.

«В настоящее время, мэрией города Ярославля расходы на строительство такой крупной хоккейной арены не предусмотрены. Расходы на строительство указанного объекта спорта могут осуществляться в том числе за счет средств бюджета Ярославской области и бюджета Российской Федерации. Мнение жителей города Ярославля будет учитываться при принятии решения о строительстве новых спортивных объектов на территории города Ярославля», — рассказали в городской администрации.

«Арена-2000» была открыта в 2001 году, вместимость трибун — 7 990 человек.

Напомним, в серии игр плей-офф КХЛ за билетами на домашние матчи «Локомотива» выстраивались многотысячные очереди. Приобрести их получалось не у всех. Для зрителей в регионе открыли фан-зоны, где можно было посмотреть трансляции игр команды.

В прошлом году вопрос о строительстве новой ледовой арены уже поднимался. Его задавали президенту «Локомотива» Юрию Яковлеву на пресс-конференции перед началом сезона.

«Этот вопрос часто повторяется, надо же ответственно подходить к этому делу. Сейчас такое время, нет смысла даже думать об этом», — сказал тогда глава клуба.

Тем временем в КХЛ рассказали, что в сезоне 2025/2026 установлен рекорд общей посещаемости матчей КХЛ и будет установлен рекорд средней посещаемости всего спортивного года.

«Во время финальной серии между „Локомотивом“ и „Ак Барсом“ установлен новый рекорд. 6 560 375 зрителей посетило все матчи сезона при среднем значении 7971 зритель на игре. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее – 6 543 257 зрителей при среднем значении 7529», — рассказывали в лиге 20 мая.

Как вы считаете, нужна ли Ярославлю новая ледовая арена?

Да, пора строить, болельщиков в городе много
Нет, «Арены-2000» достаточно
Отвечу в комментариях
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
38 минут
Если уж невмоготу больным - скиньтесь и выстройте новую арену.
Гость
43 минуты
да какие 15 тысяч.. по таким ценам на билеты она не заполнится никогда
