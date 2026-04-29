Хватило не всем: болельщики выстроились в многотысячную онлайн-очередь на матч «Локомотива»

Пятый матч «Локомотива» с «Авангардом» пройдет 2 мая Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле выстроилась многотысячная онлайн-очередь за билетами на пятый хоккейный матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Встреча команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ пройдет в Ярославле 2 мая.

Продажа билетов стартовала в 11 часов 29 апреля. Стоимость в зависимости от трибуны варьируется от 350 до 3300 рублей (детские билеты — от 150 до 3100 рублей).

Через 3 часа в онлайн-очереди на сайте «Локомотива» стояло уже более 10 тысяч человек. Попасть на матч смогут не все желающие, так как вместимость «Арены-2000», где пройдет игра, 8 905 человек.

Очередь за билетами на матч 2 мая уже превысиоа 10 тысяч человек Источник: hclokomotiv.ru

Некоторые болельщики жалуются в группе ХК «Локомотив» во «ВКонтакте», что, когда до них доходит очередь, сайт сообщает, что билетов уже нет.

«Уже к 12:00 все трибуны раскуплены», — пишут в группе.

Но кому-то везет.

«Квест пройден. Хотя бы сегодня получилось взять!» — делятся счастливчики.

При этом билеты на матч уже предлагают на сайтах бесплатных объявлений — там цена доходит до 6000 рублей.

Напомним, в полуфинале плей-офф КХЛ борьба между командами идет до четырех побед одного из соперников. О том, что пятый матч схватки между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится, стало понятно 28 апреля, когда «Локомотив» одолел омичей. Встреча команд закончилась со счетом 2:4 в пользу ярославцев. Счет в серии — 1:2 в пользу «Авангарда».