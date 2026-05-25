Хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова внесли в базу «Миротворца»

Радулова включили в базу «Миротворца» Источник: Александр Радулов / 76.RU

Хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (доступ к ресурсу в РФ заблокирован, его создатель внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Карточка с его именем появилась на сайте соответствующем сайте.

Как пишут «РИА Новости Спорт», 39-летний хоккеист обвиняется в пропаганде и поддержке СВО, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины. Информационное агенство пишет, что поводом для внесения в базу указывается участие вместе с командирами бригады «Эспаньола» в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем КХЛ ЦСКА — «Ак-Барс», который проходил в сентябре 2023 года в Казани.

«Эспаньола» — это российское добровольческое вооруженное формирование, созданное в 2022 году из числа футбольных фанатов и принимавшее участие в боевых действиях. Осенью 2025 года бригада была расформирована, а ее создатель, Станислав Орлов («Испанец»), был убит в декабре 2025 года.