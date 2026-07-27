Путин предупредил о рисках роста цен: главные заявления президента

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва. Он подвел итоги последних лет и обозначил планы на будущее. Мы собрали главные заявления президента.
СВО
Владимир Путин сказал, что весь российский народ поддерживает участников конфликта на Украине, и РФ добьется целей в СВО.
«Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем всё для победы, для России», — заявил президент.
Он отметил, что сформирована и продолжает развиваться целостная система прав участников СВО и их семей. Также Путин продемонстрировал решительный настрой России.
«Власти страны готовы дать решительный отпор любым враждебным шагам», — заявил президент.
Он отметил, что противники России «не в силах победить на поле боя и делают ставку на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ никому и никогда не сломить».
Итоги и планы на будущее
Путин провел временную черту и обозначил последние пять лет как очень сложные. Так он сказал, обращаясь к чиновникам.
«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — отметил президент.
Также Путин обозначил планы на ближайшие три года. Он заявил, что правительство собирается работать над повышением уровня жизни россиян и бороться с бедностью. В числе приоритетов для бюджета на ближайшие три года: укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.
Цены
Владимир Путин отметил, что существуют риски ускорения инфляции. Однако, заявил президент, российская экономическая система устойчива.
«В отличие от других развитых экономик мира Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии и первое в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий», — сказал он.