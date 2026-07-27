Путин предупредил о рисках роста цен: главные заявления президента

Президент затронул несколько тем в своем обращении Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва. Он подвел итоги последних лет и обозначил планы на будущее. Мы собрали главные заявления президента.

СВО

Владимир Путин сказал, что весь российский народ поддерживает участников конфликта на Украине, и РФ добьется целей в СВО.

«Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем всё для победы, для России», — заявил президент.

Он отметил, что сформирована и продолжает развиваться целостная система прав участников СВО и их семей. Также Путин продемонстрировал решительный настрой России.

«Власти страны готовы дать решительный отпор любым враждебным шагам», — заявил президент.

Он отметил, что противники России «не в силах победить на поле боя и делают ставку на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ никому и никогда не сломить».

Итоги и планы на будущее

Путин провел временную черту и обозначил последние пять лет как очень сложные. Так он сказал, обращаясь к чиновникам.

«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — отметил президент.

Также Путин обозначил планы на ближайшие три года. Он заявил, что правительство собирается работать над повышением уровня жизни россиян и бороться с бедностью. В числе приоритетов для бюджета на ближайшие три года: укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.

Цены

Владимир Путин отметил, что существуют риски ускорения инфляции. Однако, заявил президент, российская экономическая система устойчива.