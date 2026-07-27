«Пережили кризис»: испытание в шоу «Большой куш» чуть не довело до развода олимпийского чемпиона

Супруги вместе уже давно, у них трое детей. Но всё равно периодически ссорятся. И судя по всему, даже уже обращались за помощью к семейному психологу Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

В шоу «Большой куш» разыгралась семейная драма. В паре олимпийского чемпиона вскрылись давние личные проблемы. Во время одного из испытаний участникам предстояло преодолеть дистанцию на досках вместо обуви и с кокосами на головах. Но вместо того, чтобы поддерживать друг друга, супруги Артур Далалоян и Ольга Бородина начали публичные разборки.

— Он не слышит меня, не слушает. Всё делает единолично. Так и в жизни у нас. Ему даже психолог об этом говорил, — комментирует скандал жена спортсмена.

Супруги плохо справились с заданием, потому что не слышали друг друга и постоянно спорили Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

И действительно, в третьей серии шоу зрители увидели, как олимпийский чемпион срывается на супругу, не желая делать задание так, как она советует. Даже ведущие заметили, насколько несогласованно пара проходила испытание. И это не могло не отразиться на результатах. Далалояны пришли одни из последних к финишу.

— Мои слова для тебя ничего не значат. Ты меня не слышал. Я не выясняла отношения, просто корректировала, но ты не посчитал нужным меня услышать, — говорила в своем синхроне Ольга.

Скандал чуть не дошел до развода Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

— Разводимся? — психанул спортсмен.

— Можем развестись, — не скрывая усталости произнесла его жена.

— Мы на этом шоу пережили еще один кризис, — добавила Ольга Бородина, описывая их ситуацию в шоу.

И хотя было видно, что пара не привыкла публично показывать, что происходит в их семье, в конце синхрона Артур Далалоян всё же нашел в себе силы извиниться и признать, что был не прав.

Однако шуму в новом выпуске навела не только эта команда. Участники начали продумывать новые ходы игры. Так, например, комик Юлия Ахмедова предложила телеведущей Камиле Харисовой и хоккеисту Петру Карпову сотрудничать, хоть они и не в одной коалиции. Юмористка пустила утку, что хочет перевернуть игру и втайне сливать информацию «независимой» паре, чтобы в определенный момент забрать деньги и построить с ними свою коалицию.

Юлия Ахмедова пытается втянуть в тайную игру Камилю Харисову Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Пара Карпова и Харисовой поверили в эти намерения и как будто дали согласие. Однако позже зритель увидит, что это был всего лишь план большого альянса Иды Галич. Им нужно было найти нейтральных игроков, чтобы периодически прятать там большой куш.

Однако, возможно, этот план вскоре отменят, поскольку уже на церемонии чемоданов пара Карпова и Харисовой нарушили договоренности и не поменялись чемоданами с Марго Дьяченковой и Даниэлем Вегас.

И хотя зрителям могло показаться, что финал серии будет предсказуем, и выгонят тех, кого захочет коалиция Иды Галич. Но авторы шоу решили преподнести сюрприз. После вручения черной метки Анжелике Стубайло и Роману Нагучеву победители одного из конкурсов — Лина Джебисашвили и Иван Пышненко — должны были вытянуть имена еще одной пары.

Реакция Анжелики Стубайло и Романа Нагучева на неожиданный поворот Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

В итоге эти игроки вновь должны были сразиться в интеллектуальном состязании. По иронии судьбы второй парой игроков стали знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников. Именно Алене Повышевой и Роману Нагучеву приписывали симпатию на проекте, а сейчас они вынуждены играть друг против друга.

Сама Алена Повышева хоть и призналась, что действительно была в теплых отношениях с соперником, но всегда билась до конца в интересах своего партнера по команде — Сергея Кашникова Источник: кадр из 3-й серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ