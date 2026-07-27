Если вы не родились в СССР, то этот тест вам не пройти. Ответите на 10 из 10?

Труд, май, пятилетки и борьба со шпионами — язык советских плакатов был простым, бьющим точно в цель и невероятно запоминающимся. Но так ли легко продолжить эти фразы, когда перед глазами четыре очень похожих варианта? Пройдите наш ностальгический тест и узнайте, кто вы на самом деле: невнимательный прогульщик политинформации или настоящий почетный генсек, знающий историю великой эпохи назубок.
Мы собрали 10 культовых фраз из эпохи СССР — от хрестоматийных цитат вождей до строгих предупреждений. Докажите, что вас невозможно запутать, и заслужите свой почетный виртуальный орден Ленина прямо сейчас!
Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и…
…геройства
…богатства
…верности
…упорства
Пятилетку — в…
…сжатые сроки
…историю страны
…четыре года
…каждый дом
Экономика должна быть…
…честной
…народной
…прозрачной
…экономной
Болтун — …
…позор для бригадира
…находка для шпиона
…враг пятилетки
…обуза для общества
Трезвость — …
…норма жизни
…это нонсенс
…выбор комсомольца
…это слово на букву Т
Партия — ум, честь и…
…сила нашего народа
…будущее человечества
…совесть нашей эпохи
…вот вам крест!
Пролетарии всех стран, …
…вставайте на бой!
…стройте коммунизм!
…вы где?
…соединяйтесь!
Кадры…
…строят будущее
…решают всё
…двигают прогресс
… — заводам, нарды — заводчанам
Ленин жил, Ленин жив, Ленин…
…с нами
…гриб
…будет жить
…вставай!
Коммунизм — это советская власть плюс…
…диктатура пролетариата
…электрификация всей страны
…ликвидация безграмотности
…-минус туда-сюда