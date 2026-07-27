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Развлечения Тест Если вы не родились в СССР, то этот тест вам не пройти. Ответите на 10 из 10?

Если вы не родились в СССР, то этот тест вам не пройти. Ответите на 10 из 10?

В этот раз придется как следует напрячь память

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Товарищ, знай! Всё прочитанное в советской газете рано или поздно оказывается в наших тестах! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТоварищ, знай! Всё прочитанное в советской газете рано или поздно оказывается в наших тестах! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Товарищ, знай! Всё прочитанное в советской газете рано или поздно оказывается в наших тестах!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Труд, май, пятилетки и борьба со шпионами — язык советских плакатов был простым, бьющим точно в цель и невероятно запоминающимся. Но так ли легко продолжить эти фразы, когда перед глазами четыре очень похожих варианта? Пройдите наш ностальгический тест и узнайте, кто вы на самом деле: невнимательный прогульщик политинформации или настоящий почетный генсек, знающий историю великой эпохи назубок.

Мы собрали 10 культовых фраз из эпохи СССР — от хрестоматийных цитат вождей до строгих предупреждений. Докажите, что вас невозможно запутать, и заслужите свой почетный виртуальный орден Ленина прямо сейчас!

ТестПройден 138 раз
1 / 10

Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и…

  • …геройства

  • …богатства

  • …верности

  • …упорства

2 / 10

Пятилетку — в…

  • …сжатые сроки

  • …историю страны

  • …четыре года

  • …каждый дом

3 / 10

Экономика должна быть…

  • …честной

  • …народной

  • …прозрачной

  • …экономной

4 / 10

Болтун — …

  • …позор для бригадира

  • …находка для шпиона

  • …враг пятилетки

  • …обуза для общества

5 / 10

Трезвость — …

  • …норма жизни

  • …это нонсенс

  • …выбор комсомольца

  • …это слово на букву Т

6 / 10

Партия — ум, честь и…

  • …сила нашего народа

  • …будущее человечества

  • …совесть нашей эпохи

  • …вот вам крест!

7 / 10

Пролетарии всех стран, …

  • …вставайте на бой!

  • …стройте коммунизм!

  • …вы где?

  • …соединяйтесь!

8 / 10

Кадры…

  • …строят будущее

  • …решают всё

  • …двигают прогресс

  • … — заводам, нарды — заводчанам

9 / 10

Ленин жил, Ленин жив, Ленин…

  • …с нами

  • …гриб

  • …будет жить

  • …вставай!

10 / 10

Коммунизм — это советская власть плюс…

  • …диктатура пролетариата

  • …электрификация всей страны

  • …ликвидация безграмотности

  • …-минус туда-сюда

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест СССР Развлечение
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Комментарии
4
Гость
56 минут
Скоро к этому вернёмся.
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