Если вы не родились в СССР, то этот тест вам не пройти. Ответите на 10 из 10?

Труд, май, пятилетки и борьба со шпионами — язык советских плакатов был простым, бьющим точно в цель и невероятно запоминающимся. Но так ли легко продолжить эти фразы, когда перед глазами четыре очень похожих варианта? Пройдите наш ностальгический тест и узнайте, кто вы на самом деле: невнимательный прогульщик политинформации или настоящий почетный генсек, знающий историю великой эпохи назубок.