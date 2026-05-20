В Ярославской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Его ввели ранним утром 19 мая, тогда же в Ярославле сработали сирены.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — было указано в сообщении губернатора Ярославской области.
Спустя несколько часов глава региона сообщал о попадании в промышленный объект, на фоне атаки на подъезде к городу перекрывали дорожное движение.
Спустя более суток в Ярославской области продолжает действовать сигнал «Беспилотной опасности». Более того, в соседней Костромской области ранним утром 20 мая ввели максимальную беспилотную опасность.
«В соответствии с Указом Президента РФ на территории регионов ЦФО, в том числе Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности. Не снимайте БПЛА и работу ПВО и не распространяйте эти кадры в интернете. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено. Единый номер вызова оперативных служб — 112», — сообщалось в канале костромского губернатора Сергея Ситникова.
Отметим, что ярославский аэропорт в Туношне был открыт для вылетов в 18:16 19 мая.
Ранее мы также публиковали рассказы ярославцев о том, как город пережил атаку.
Достижения
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев