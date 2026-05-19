Площадка для панна-футбола и разбитая плитка: гуляем по обновленному скверу 950-летия Ярославля

С приходом тепла всё чаще ярославцы выбираются на прогулки в городские парки и скверы. В последние годы зеленые зоны в Ярославле заметно преобразились: во многих парках не без проблем прошло благоустройство.
В частности по программе «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок сквер 950-летия Ярославля, что находится на пересечении проспектов Ленина и Толбухина. На территории появились новые зоны отдыха и активности.
В сквере оборудовали площадки для воркаута, стритбола, настольного тенниса, а также панна-футбола. Появился игровой комплекс для детей. Установили новые лавочки и урны.
Вместе с фотографом 76.RU показываем, как сейчас выглядит парк.
Панна — это популярная разновидность уличного футбола в формате «один на один» (1х1), где главной целью является не просто забить гол, а пробросить мяч между ног соперника.
