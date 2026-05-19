Город Площадка для панна-футбола и разбитая плитка: гуляем по обновленному скверу 950-летия Ярославля

Обновлено в сквере было далеко не всё

С приходом тепла всё чаще ярославцы выбираются на прогулки в городские парки и скверы. В последние годы зеленые зоны в Ярославле заметно преобразились: во многих парках не без проблем прошло благоустройство.

В частности по программе «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок сквер 950-летия Ярославля, что находится на пересечении проспектов Ленина и Толбухина. На территории появились новые зоны отдыха и активности.

В сквере оборудовали площадки для воркаута, стритбола, настольного тенниса, а также панна-футбола. Появился игровой комплекс для детей. Установили новые лавочки и урны.

Вместе с фотографом 76.RU показываем, как сейчас выглядит парк.

На входе в сквер — памятник военноначальнику Федору Ивановичу Толбухину

Центральная аллея сквера

Слева — асфальтовая дорожка, которая явно нуждается в обновлении

Во многих местах тротуарная плитка разбита

Георгий Победоносец — это монумент сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга

Монумент окружает цветочная клумба

Рядом бюсты Л. А. Сергееву, И. Е. Серову, А. А. Селезнёву и С. В. Сниткину

Где-то благоустройство еще не завершено

Из-под покрытия торчат провода

Жители города отдыхают на качелях

Спортивные и детские зоны парка

Зона площадки со столами для настольного тенниса

Большая песочница с деревянными ограждениями

Площадка для панна-футбола

Панна — это популярная разновидность уличного футбола в формате «один на один» (1х1), где главной целью является не просто забить гол, а пробросить мяч между ног соперника.

Горожане гуляют по площадке для стритбола

На выходе из сквера снова разбитая плитка и скамейки для отдыха

Ранее мы также показывали, как выглядит после благоустройства парк Очки в Дзержинском районе.

Александр Куренной
Гость
42 минуты
Надо ещё больше платить налогов за Это
Гость
13 минут
Наверняка на гарантии ещё. Подрядчика надо запрячь переделать
Рекомендуем