Установят 25 новых медведей: как украсят пешеходные центры в Ярославской области — фото

Власти показали, что будет украшением пешеходных центров в регионе Источник: Правительство Ярославской области

Власти Ярославской области показали, как украсят регион к летнему сезону. Новые фигуры и интерактивные панели появятся в рамках благоустройства туристических пешеходных центров.

В городах и селах области планируют установить 25 фигур медведей размером с человеческий рост, а также 24 интерактивные панели. Все они будут размещены на популярных туристических маршрутах региона: в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле.

«В городах и селах установят фигуры медведей. Каждый со своим характером и особенностями, которые связаны с историей и традициями места. Медведи станут не только украшением, но и частью большого проекта по развитию пешеходных центров и туристической навигации», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Известно, что пока в области завершают подготовительные работы, мишки временно стоят в здании правительства Ярославской области. На постоянные места их перевезут уже скоро, как только площадки будут полностью готовы.

«Новые элементы туристической инфраструктуры приобретены с использованием целевого федерального финансирования, которое мы получили дополнительно на развитие туризма», — рассказала министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

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Также в Ярославле вовсю идут работы по благоустройству пешеходного центра. Идея появилась еще в 2022 году. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил освободить от автомобилей три улицы в городе — Депутатскую, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года властями была озвучена новая идея — благоустроить центр, расширив пешеходную зону. Она коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Примерная сумма, в которую может обойтись благоустройство, составляет 450 миллионов рублей.