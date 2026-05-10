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Город Установят 25 новых медведей: как украсят пешеходные центры в Ярославской области — фото

Установят 25 новых медведей: как украсят пешеходные центры в Ярославской области — фото

Власти рассказали, где будут красоваться фигуры

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Власти показали, что будет украшением пешеходных центров в регионе | Источник: Правительство Ярославской областиВласти показали, что будет украшением пешеходных центров в регионе | Источник: Правительство Ярославской области

Власти показали, что будет украшением пешеходных центров в регионе

Источник:

Правительство Ярославской области

Власти Ярославской области показали, как украсят регион к летнему сезону. Новые фигуры и интерактивные панели появятся в рамках благоустройства туристических пешеходных центров.

В городах и селах области планируют установить 25 фигур медведей размером с человеческий рост, а также 24 интерактивные панели. Все они будут размещены на популярных туристических маршрутах региона: в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле.

«В городах и селах установят фигуры медведей. Каждый со своим характером и особенностями, которые связаны с историей и традициями места. Медведи станут не только украшением, но и частью большого проекта по развитию пешеходных центров и туристической навигации», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Медведи с человеческий рост сейчас стоят в здании правительства | Источник: Правительство Ярославской областиМедведи с человеческий рост сейчас стоят в здании правительства | Источник: Правительство Ярославской области
А этот мишка, видимо, хочет сделать предложение своей даме | Источник: Правительство Ярославской областиА этот мишка, видимо, хочет сделать предложение своей даме | Источник: Правительство Ярославской области
Всего таких фигур&nbsp;— 25 | Источник: Правительство Ярославской областиВсего таких фигур&nbsp;— 25 | Источник: Правительство Ярославской области

Известно, что пока в области завершают подготовительные работы, мишки временно стоят в здании правительства Ярославской области. На постоянные места их перевезут уже скоро, как только площадки будут полностью готовы.

«Новые элементы туристической инфраструктуры приобретены с использованием целевого федерального финансирования, которое мы получили дополнительно на развитие туризма», — рассказала министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

Как вам новые медведи?

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Также в Ярославле вовсю идут работы по благоустройству пешеходного центра. Идея появилась еще в 2022 году. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил освободить от автомобилей три улицы в городе — Депутатскую, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года властями была озвучена новая идея — благоустроить центр, расширив пешеходную зону. Она коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Примерная сумма, в которую может обойтись благоустройство, составляет 450 миллионов рублей.

Кстати, губернатор Ярославской области Михаил Евраев прогнозирует увеличение стоимости недвижимости в центре после окончания работ.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Медведь Фигура Благоустройство Туристический центр
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Комментарии
72
Гость
12 мая, 00:29
Отправить в Донбасс ,пусть там свое рвение показывает,пора,пора,пора
Гость
11 мая, 15:10
Нам, что медведей солить весь Ярославль в медведях
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