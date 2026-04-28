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Город Реконструкция центра Фоторепортаж Работа кипит! Как проходит благоустройство центральных улиц Ярославля — фоторепортаж

Работа кипит! Как проходит благоустройство центральных улиц Ярославля — фоторепортаж

Показываем улицы Депутатскую и Нахимсона

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Пешеходы вынуждены выбирать оптимальные маршруты по ремонтируемым улицам | Источник: Александр Куренной / 76.RUПешеходы вынуждены выбирать оптимальные маршруты по ремонтируемым улицам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходы вынуждены выбирать оптимальные маршруты по ремонтируемым улицам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вовсю продолжаются работы по обустройству пешеходного центра в Ярославле. В апреле дорожники приступили к благоустройству улиц Депутатской и Нахимсона. Работы традиционно начинаются с обновления коммуникаций.

«Кто знает, когда закончатся работы на Депутатской? Ни баннеров, ни табло. Только горы песка и грязи. Теперь надо 10 раз подумать, прежде чем идти гулять в центр», — задалась вопросом читательница 76.RU.

Напомним, в мэрии сообщали о продлении ограничений движения по этим участкам до 1 августа. В фоторепортаже показываем, как сейчас выглядят улицы Депутатская и Нахимсона.

Вид на Депутатский переулок | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на Депутатский переулок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на Депутатский переулок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Задействовано много техники | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗадействовано много техники | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Задействовано много техники

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Работники «Ярославльводоканала» | Источник: Александр Куренной / 76.RUРаботники «Ярославльводоканала» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работники «Ярославльводоканала»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на строительную зону вокруг, торговые точки продолжают работу в обычном режиме | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесмотря на строительную зону вокруг, торговые точки продолжают работу в обычном режиме | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на строительную зону вокруг, торговые точки продолжают работу в обычном режиме

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Губернатор заявлял, что сроки работ будут жестко контролировать | Источник: Александр Куренной / 76.RUГубернатор заявлял, что сроки работ будут жестко контролировать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор заявлял, что сроки работ будут жестко контролировать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Полоса препятствий» перед входом в магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Полоса препятствий» перед входом в магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Полоса препятствий» перед входом в магазин

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит улица Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак сейчас выглядит улица Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит улица Нахимсона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улицу сильно перекопали | Источник: Александр Куренной / 76.RUУлицу сильно перекопали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улицу сильно перекопали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие что-то обсуждают между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие что-то обсуждают между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие что-то обсуждают между собой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Техники много | Источник: Александр Куренной / 76.RUТехники много | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Техники много

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Каток «Раскат ДУ-84» ждет своего часа | Источник: Александр Куренной / 76.RUКаток «Раскат ДУ-84» ждет своего часа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каток «Раскат ДУ-84» ждет своего часа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие выгрузили тротуарную плитку | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие выгрузили тротуарную плитку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие выгрузили тротуарную плитку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вид на Ильинскую церковь с улицы Нахимсона во время ремонтных работ | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на Ильинскую церковь с улицы Нахимсона во время ремонтных работ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на Ильинскую церковь с улицы Нахимсона во время ремонтных работ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Идея создания пешеходного центра обсуждается в Ярославле с 2022-го. Власти решили закрыть для автомобилистов еще один участок Кирова, а также улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова.

Подрядчиком для работ выбрана компания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Благоустройство начали с улицы Максимова, затем бригады переключились на Депутатскую и Нахимсона. К слову, изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКакие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее мы публиковали большой репортаж с рассказами предпринимателей, ведущих бизнес в пешеходной зоне, о том, с чем им приходится сталкиваться в период пыльных работ. Кстати, губернатор Ярославской области Михаил Евраев прогнозирует увеличение стоимости недвижимости в центре после окончания работ.

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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Ремонт Улица Благоустройство
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Комментарии
73
Гость
28 апреля, 16:01
А Советскую площадь совсем изуродовали. Вся вечно уставлена теперь ларьками страшненькими, зимой - каток и тоже рядом ерунда всякая. Ненужный никому экран всю зиму как бельмо в глазу. Теперь еще один ставят. Сцена установлена так, что закрыла весь вид на церковь Ильи Пророка. Неужели для сцены другое место не нашли? Или чтобы чиновники прямо из теплых кабинетов концерты смотрели? Видели вчера маленькую группу туристов с экскурсоводом, на площади- они даже фото церкви не могли сделать и подойти рядом ко входу, рассмотреть. Весь архитектурный ансамбль площади с историческими зданиями, храмом теряется в этом шанхае
Гость
28 апреля, 15:36
Вот кипения работы там и близко нет! Понаблюдайте со стороны
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Гость
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