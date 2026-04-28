Работа кипит! Как проходит благоустройство центральных улиц Ярославля — фоторепортаж

Вовсю продолжаются работы по обустройству пешеходного центра в Ярославле. В апреле дорожники приступили к благоустройству улиц Депутатской и Нахимсона. Работы традиционно начинаются с обновления коммуникаций.
«Кто знает, когда закончатся работы на Депутатской? Ни баннеров, ни табло. Только горы песка и грязи. Теперь надо 10 раз подумать, прежде чем идти гулять в центр», — задалась вопросом читательница 76.RU.
Напомним, в мэрии сообщали о продлении ограничений движения по этим участкам до 1 августа. В фоторепортаже показываем, как сейчас выглядят улицы Депутатская и Нахимсона.
Идея создания пешеходного центра обсуждается в Ярославле с 2022-го. Власти решили закрыть для автомобилистов еще один участок Кирова, а также улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова.
Подрядчиком для работ выбрана компания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Благоустройство начали с улицы Максимова, затем бригады переключились на Депутатскую и Нахимсона. К слову, изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.
Ранее мы публиковали большой репортаж с рассказами предпринимателей, ведущих бизнес в пешеходной зоне, о том, с чем им приходится сталкиваться в период пыльных работ. Кстати, губернатор Ярославской области Михаил Евраев прогнозирует увеличение стоимости недвижимости в центре после окончания работ.