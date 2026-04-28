Работа кипит! Как проходит благоустройство центральных улиц Ярославля — фоторепортаж

Пешеходы вынуждены выбирать оптимальные маршруты по ремонтируемым улицам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вовсю продолжаются работы по обустройству пешеходного центра в Ярославле. В апреле дорожники приступили к благоустройству улиц Депутатской и Нахимсона. Работы традиционно начинаются с обновления коммуникаций.

«Кто знает, когда закончатся работы на Депутатской? Ни баннеров, ни табло. Только горы песка и грязи. Теперь надо 10 раз подумать, прежде чем идти гулять в центр», — задалась вопросом читательница 76.RU.

Напомним, в мэрии сообщали о продлении ограничений движения по этим участкам до 1 августа. В фоторепортаже показываем, как сейчас выглядят улицы Депутатская и Нахимсона.

Вид на Депутатский переулок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Задействовано много техники Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работники «Ярославльводоканала» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на строительную зону вокруг, торговые точки продолжают работу в обычном режиме Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор заявлял, что сроки работ будут жестко контролировать Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Полоса препятствий» перед входом в магазин Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит улица Нахимсона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улицу сильно перекопали Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие что-то обсуждают между собой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Техники много Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каток «Раскат ДУ-84» ждет своего часа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие выгрузили тротуарную плитку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на Ильинскую церковь с улицы Нахимсона во время ремонтных работ Источник: Александр Куренной / 76.RU

Идея создания пешеходного центра обсуждается в Ярославле с 2022-го. Власти решили закрыть для автомобилистов еще один участок Кирова, а также улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова.

Подрядчиком для работ выбрана компания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Благоустройство начали с улицы Максимова, затем бригады переключились на Депутатскую и Нахимсона. К слову, изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта Источник: Полина Авдошина / Городские медиа