НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

5 м/c,

с-з.

 749мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Военного насмерть придавило деревом
Вводят новый налог
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Город На Красной площади начался парад Победы: прямая трансляция

На Красной площади начался парад Победы: прямая трансляция

Что сейчас происходит в центре Москвы

912

Прямая трансляция парада Победы

Источник:

Ruptly

На Красной площади начался торжественный парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате — без техники.

Как рассказали в Минобороны, пешая колонна парада соберет военнослужащих из высших военных учебных заведений «всех видов и отдельных родов войск» ВС РФ.

По данным ведомства, в этом году принимать участие в военном параде не будут: воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Связано это с текущей оперативной обстановкой.

Во время трансляции покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Также можно будет увидеть военных, несущих боевое дежурство на пунктах управления ракетных войск, воздушно-космических сил и на кораблях военно-морского флота.

Помимо этого, во время авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В конце мероприятия летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

В онлайн-репортаже мы рассказываем, как Москва празднует День Победы.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте». Еще нас можно найти в приложении MSK1.RU для iOS и Android.

ПО ТЕМЕ
Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
День Победы 9 Мая Прямой эфир Красная площадь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 мая, 20:34
Сколько там доблестных силовичков - тьма
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем