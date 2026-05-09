На Красной площади начался парад Победы: прямая трансляция

Прямая трансляция парада Победы Источник: Ruptly

На Красной площади начался торжественный парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате — без техники.

Как рассказали в Минобороны, пешая колонна парада соберет военнослужащих из высших военных учебных заведений «всех видов и отдельных родов войск» ВС РФ.

По данным ведомства, в этом году принимать участие в военном параде не будут: воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Связано это с текущей оперативной обстановкой.

Во время трансляции покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Также можно будет увидеть военных, несущих боевое дежурство на пунктах управления ракетных войск, воздушно-космических сил и на кораблях военно-морского флота.

Помимо этого, во время авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В конце мероприятия летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

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