Ярославские власти анонсировали единовременные выплаты по 50 тысяч рублей. Кто получит деньги

Ветераны в Ярославской области получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей Источник: Илья Давыдов / E1.RU

В преддверии 9 Мая губернатор Ярославской области анонсировал единовременные выплаты и подарочные наборы, которые направят участникам Великой Отечественной войны.

«К 9 Мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату — 50 тысяч рублей. Мера установлена на региональном уровне дополнительно к ежегодным федеральным выплатам», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Детям войны разово направят по две тысячи рублей.

«Детям войны, родившимся с сентября 1927 по сентябрь 1945 года, выплатят по 2 тысячи рублей. Средства будут перечислены через Единый центр социальной поддержки без заявлений и лишних обращений. <…> Поддержим и наш подшефный Акимовский округ Запорожской области.», — сообщил глава региона.

Кроме того, ветераны получат подарочные наборы.

Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что ярославские ветераны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.