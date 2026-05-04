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Экономика Ярославские власти анонсировали единовременные выплаты по 50 тысяч рублей. Кто получит деньги

Ярославские власти анонсировали единовременные выплаты по 50 тысяч рублей. Кто получит деньги

Финансовую поддержку окажут пенсионерам

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Ветераны в Ярославской области получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей | Источник: Илья Давыдов / E1.RUВетераны в Ярославской области получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей | Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Ветераны в Ярославской области получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей

Источник:

Илья Давыдов / E1.RU

В преддверии 9 Мая губернатор Ярославской области анонсировал единовременные выплаты и подарочные наборы, которые направят участникам Великой Отечественной войны.

«К 9 Мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату — 50 тысяч рублей. Мера установлена на региональном уровне дополнительно к ежегодным федеральным выплатам», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Детям войны разово направят по две тысячи рублей.

«Детям войны, родившимся с сентября 1927 по сентябрь 1945 года, выплатят по 2 тысячи рублей. Средства будут перечислены через Единый центр социальной поддержки без заявлений и лишних обращений. <…> Поддержим и наш подшефный Акимовский округ Запорожской области.», — сообщил глава региона.

Кроме того, ветераны получат подарочные наборы.

Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что ярославские ветераны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Мы публиковали предварительную афишу запланированных событий к 9 Мая. В финале праздника над городом прогремит салют.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
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Гость
4 мая, 18:03
Раз сейчас есть Ветераны СВО, значит потом, спустя лет 70 будут и дети СВО, и труженники тыла. А что будет с Депутатами, Мэрами, Пэрами, Губернаторами?🧐
Гость
4 мая, 16:38
Дети ветеранов уже 80летние!
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Гость
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