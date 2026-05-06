На протяжении четырех дней: ярославцев предупредили о проблемах с интернетом

Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с мобильным интернетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом с 5 по 9 мая. Людям стали приходить уведомления от различных организаций.

«Мне пришло уведомление от банка еще 4 мая, а 5-го числа они прислали СМС-сообщение. Утром 5 мая по пути на работу я не могла открыть приложения, которые не входят в „белый список“», — рассказала читательница 76.RU.

Жительница Ярославля получила уведомление от банка Источник: читательница 76.RU

В самом банке «Сбер» рассказали, что в ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой СМС.

Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами. Сбер

«Мы понимаем, что в такие моменты любая заминка с приложением или кодом подтверждения вызывает тревогу, особенно если нужно срочно перевести деньги, оплатить покупку или просто проверить баланс. Поэтому хотим заранее рассказать, что происходит, и что мы делаем, чтобы быть рядом», — рассказали 76.RU в «Сбере».

В компании рассказали, что у части клиентов вход в приложения «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес» может быть затруднён. А СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой.

«Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте. Важно! СМС-коды, направленные вам, будут сохранены в истории уведомлений в приложении, то есть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету вы сможете найти коды в мобильном приложении в разделе „История операций“», — рассказали в компании.

Банк также прислал СМС-сообщение Источник: читательница 76.RU

Для входа в интернет-банк «СберБизнес» рекомендуется воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), или по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi.

В «Сбере» рассказали, что больше 10 тысяч отделений по всей России работают в обычном режиме. Банкоматы тоже штатно функционируют.

Контакт-центр по номеру 900 для физлиц и 0321 для ИП и юрлиц на связи круглосуточно.

Клиентам банка посоветовали по возможности подключаться к Wi-Fi.

«Это самый простой способ продолжать пользоваться приложением как обычно», — рассказали в «Сбере».

«Заранее делать скриншот или фото»

Также ярославцы получили уведомления о возможных сбоях в работе мобильного интернета от Ozon. В компании рассказали, что владельцев пунктов выдачи заранее предупредили, что с 5 по 10 мая в разных регионах возможны ограничения в работе мобильного интернета

«И напомнили партнерам о том, как работать в такой ситуации. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Мы не наблюдаем массовых задержек или жалоб клиентов на проблемы с выдачей заказов, в том числе в Ярославской области. Отметим, что большинство ПВЗ Ozon работают с помощью проводного интернета, а наши клиенты могут получать заказы по QR-коду, который обновляется 1 раз в день — загрузить его можно без подключения к интернету», — рассказали в пресс-службе Ozon.

Пользователей просят по возможности использовать стабильный интернет Источник: читательница 76.RU

В компании «Wildberries & Russ» предупредили, что при сбоях в работе интернета стоит заранее делать скриншоты или фото QR-кода в приложении. При этом изменений в работе ПВЗ и логистических центров в праздничные дни не планируется.

«При временной нестабильной работе мобильного интернета мы рекомендуем клиентам заранее делать скриншот или фото своего QR-кода в приложении. В свою очередь на наших пунктах выдачи работает программное обеспечение, позволяющее выдавать товары в режиме офлайн», — уточнили 76.RU в Пресс-службе компании.

А у вас работает мобильный интернет? Да, все грузится Да, но с перебоями Открываются только приложения из «белого списка» У меня не работает мобильный интернет

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