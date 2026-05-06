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Город Эксклюзив На протяжении четырех дней: ярославцев предупредили о проблемах с интернетом

На протяжении четырех дней: ярославцев предупредили о проблемах с интернетом

Жителям региона начали приходить уведомления от компаний

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Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖителей Ярославской области предупредили о проблемах с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с мобильным интернетом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом с 5 по 9 мая. Людям стали приходить уведомления от различных организаций.

«Мне пришло уведомление от банка еще 4 мая, а 5-го числа они прислали СМС-сообщение. Утром 5 мая по пути на работу я не могла открыть приложения, которые не входят в „белый список“», — рассказала читательница 76.RU.

Жительница Ярославля получила уведомление от банка | Источник: читательница 76.RUЖительница Ярославля получила уведомление от банка | Источник: читательница 76.RU

Жительница Ярославля получила уведомление от банка

Источник:

читательница 76.RU

В самом банке «Сбер» рассказали, что в ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой СМС.

Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами.

Сбер

«Мы понимаем, что в такие моменты любая заминка с приложением или кодом подтверждения вызывает тревогу, особенно если нужно срочно перевести деньги, оплатить покупку или просто проверить баланс. Поэтому хотим заранее рассказать, что происходит, и что мы делаем, чтобы быть рядом», — рассказали 76.RU в «Сбере».

В компании рассказали, что у части клиентов вход в приложения «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес» может быть затруднён. А СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой.

«Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте. Важно! СМС-коды, направленные вам, будут сохранены в истории уведомлений в приложении, то есть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету вы сможете найти коды в мобильном приложении в разделе „История операций“», — рассказали в компании.

Банк также прислал СМС-сообщение | Источник: читательница 76.RUБанк также прислал СМС-сообщение | Источник: читательница 76.RU

Банк также прислал СМС-сообщение

Источник:

читательница 76.RU

Для входа в интернет-банк «СберБизнес» рекомендуется воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), или по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi.

В «Сбере» рассказали, что больше 10 тысяч отделений по всей России работают в обычном режиме. Банкоматы тоже штатно функционируют.

Контакт-центр по номеру 900 для физлиц и 0321 для ИП и юрлиц на связи круглосуточно.

Клиентам банка посоветовали по возможности подключаться к Wi-Fi.

«Это самый простой способ продолжать пользоваться приложением как обычно», — рассказали в «Сбере».

«Заранее делать скриншот или фото»

Также ярославцы получили уведомления о возможных сбоях в работе мобильного интернета от Ozon. В компании рассказали, что владельцев пунктов выдачи заранее предупредили, что с 5 по 10 мая в разных регионах возможны ограничения в работе мобильного интернета

«И напомнили партнерам о том, как работать в такой ситуации. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Мы не наблюдаем массовых задержек или жалоб клиентов на проблемы с выдачей заказов, в том числе в Ярославской области. Отметим, что большинство ПВЗ Ozon работают с помощью проводного интернета, а наши клиенты могут получать заказы по QR-коду, который обновляется 1 раз в день — загрузить его можно без подключения к интернету», — рассказали в пресс-службе Ozon.

Пользователей просят по возможности использовать стабильный интернет | Источник: читательница 76.RUПользователей просят по возможности использовать стабильный интернет | Источник: читательница 76.RU

Пользователей просят по возможности использовать стабильный интернет

Источник:

читательница 76.RU

В компании «Wildberries & Russ» предупредили, что при сбоях в работе интернета стоит заранее делать скриншоты или фото QR-кода в приложении. При этом изменений в работе ПВЗ и логистических центров в праздничные дни не планируется.

«При временной нестабильной работе мобильного интернета мы рекомендуем клиентам заранее делать скриншот или фото своего QR-кода в приложении. В свою очередь на наших пунктах выдачи работает программное обеспечение, позволяющее выдавать товары в режиме офлайн», — уточнили 76.RU в Пресс-службе компании.

А у вас работает мобильный интернет?

Да, все грузится
Да, но с перебоями
Открываются только приложения из «белого списка»
У меня не работает мобильный интернет

Следить за новостями во время сбоев в работе интернета можно в нашем MAX-канале. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:

Ранее в «белый список» внесли приложение для отслеживания транспорта в Ярославской области. Мы также рассказывали, где отслеживать информацию об угрозах БПЛА.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мобильный интернет Банк Уведомление Маркетплейс
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Комментарии
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Гость
6 мая, 13:26
Если бы молодость знала, Если бы старость могла. Не было б полных провалов, Удача б по жизни вела. Не было б в жизни ошибок, Успешными были дела, Не набивали бы шишек, И вечною радость была.
Гость
6 мая, 12:59
Он смеялся над холопами.
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Гость
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