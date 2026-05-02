Мемориал погибшим в ВОВ и заброшенные дома: как живет деревня между Тутаевым и Ярославлем

Дорога из Ярославля в Тутаев пролегает по живописной местности вдоль Волги — среди полей, лесов и многочисленных деревень и поселков. Однако многие населенные пункты на левом берегу реки постепенно приходят в запустение.
В нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?» показываем, как выглядит деревня Машаково, расположенная примерно в 30 минутах езды от Ярославля. В пасмурную погоду это место выглядит довольно мрачно, но атмосферно.
Деревня Машаково расположена на левом берегу в Тутаевском районе. Судя по карте, в населенном пункте всего три улицы: Юбилейная, Цветочная и Звездная.