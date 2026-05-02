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Город Правда вымирают? Фоторепортаж Мемориал погибшим в ВОВ и заброшенные дома: как живет деревня между Тутаевым и Ярославлем

Мемориал погибшим в ВОВ и заброшенные дома: как живет деревня между Тутаевым и Ярославлем

Фоторепортаж из Машаково

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Старая водонапорная башня возвышается над деревней | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарая водонапорная башня возвышается над деревней | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старая водонапорная башня возвышается над деревней

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорога из Ярославля в Тутаев пролегает по живописной местности вдоль Волги — среди полей, лесов и многочисленных деревень и поселков. Однако многие населенные пункты на левом берегу реки постепенно приходят в запустение.

В нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?» показываем, как выглядит деревня Машаково, расположенная примерно в 30 минутах езды от Ярославля. В пасмурную погоду это место выглядит довольно мрачно, но атмосферно.

Деревня Машаково расположена на левом берегу в Тутаевском районе. Судя по карте, в населенном пункте всего три улицы: Юбилейная, Цветочная и Звездная.

У въезда в деревню сохранился небольшой участок старого асфальта | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ въезда в деревню сохранился небольшой участок старого асфальта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У въезда в деревню сохранился небольшой участок старого асфальта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Детский городок выглядит относительно новым, однако он сильно затоплен водой | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетский городок выглядит относительно новым, однако он сильно затоплен водой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детский городок выглядит относительно новым, однако он сильно затоплен водой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Позади детской площадки стоит полуразрушенное здание | Источник: Александр Куренной / 76.RUПозади детской площадки стоит полуразрушенное здание | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Позади детской площадки стоит полуразрушенное здание

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местный продуктовый магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестный продуктовый магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный продуктовый магазин

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Грузовик «Россетей» остановился недалеко от продуктового магазина | Источник: Александр Куренной / 76.RUГрузовик «Россетей» остановился недалеко от продуктового магазина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грузовик «Россетей» остановился недалеко от продуктового магазина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Доска для объявлений | Источник: Александр Куренной / 76.RUДоска для объявлений | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Доска для объявлений

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле неподалеку от старой водонапорной башни | Источник: Александр Куренной / 76.RUФутбольное поле неподалеку от старой водонапорной башни | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле неподалеку от старой водонапорной башни

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из заброшенных домов в Машаково | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из заброшенных домов в Машаково | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из заброшенных домов в Машаково

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дворы в этой части деревни выглядят аккуратно и ухоженно | Источник: Александр Куренной / 76.RUДворы в этой части деревни выглядят аккуратно и ухоженно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дворы в этой части деревни выглядят аккуратно и ухоженно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RUМемориал погибшим в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этом доме находится отделение «Почты России» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этом доме находится отделение «Почты России» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом доме находится отделение «Почты России»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В деревне встречаются дома без забора | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ деревне встречаются дома без забора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне встречаются дома без забора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с большим запасом дров бегают курицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с большим запасом дров бегают курицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с большим запасом дров бегают курицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Двор одного из домов в Машаково | Источник: Александр Куренной / 76.RUДвор одного из домов в Машаково | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двор одного из домов в Машаково

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали, чем живет поселок Поречье-Рыбное, где расположена самая высокая сельская колокольня, а также бродили по улочкам древней Курбы.

Если вам нравится такой формат, советуем обратить внимание на фоторепортаж из советского «академгородка», затерянного в ярославской глубинке.

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Комментарии
28
Гость
3 мая, 22:27
Захочешь купить недвижку так цены сразу космос
Гость
3 мая, 07:54
Трешь
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Гость
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