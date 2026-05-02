Мемориал погибшим в ВОВ и заброшенные дома: как живет деревня между Тутаевым и Ярославлем

Старая водонапорная башня возвышается над деревней Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога из Ярославля в Тутаев пролегает по живописной местности вдоль Волги — среди полей, лесов и многочисленных деревень и поселков. Однако многие населенные пункты на левом берегу реки постепенно приходят в запустение.

В нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?» показываем, как выглядит деревня Машаково, расположенная примерно в 30 минутах езды от Ярославля. В пасмурную погоду это место выглядит довольно мрачно, но атмосферно.

Деревня Машаково расположена на левом берегу в Тутаевском районе. Судя по карте, в населенном пункте всего три улицы: Юбилейная, Цветочная и Звездная.

У въезда в деревню сохранился небольшой участок старого асфальта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детский городок выглядит относительно новым, однако он сильно затоплен водой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Позади детской площадки стоит полуразрушенное здание Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный продуктовый магазин Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грузовик «Россетей» остановился недалеко от продуктового магазина Источник: Александр Куренной / 76.RU

Доска для объявлений Источник: Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле неподалеку от старой водонапорной башни Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из заброшенных домов в Машаково Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дворы в этой части деревни выглядят аккуратно и ухоженно Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом доме находится отделение «Почты России» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне встречаются дома без забора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с большим запасом дров бегают курицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двор одного из домов в Машаково Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали, чем живет поселок Поречье-Рыбное, где расположена самая высокая сельская колокольня, а также бродили по улочкам древней Курбы.