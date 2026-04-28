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Город Редакции 76.RU — 25 лет! «Везде попадаются»: ярославцы рассказали, читают ли они новости, — видео

«Везде попадаются»: ярославцы рассказали, читают ли они новости, — видео

Редакция 76.RU провела опрос среди жителей столицы Золотого кольца

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Ярославцы рассказали, читают ли они новости | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы рассказали, читают ли они новости | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Ярославцы рассказали, читают ли они новости

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

В 2026 году редакции 76.RU исполняется 25 лет. В честь юбилея мы решили узнать у жителей Ярославля, знают ли они наш сайт и читают ли новости.

Журналисты 76.RU прошлись по центральным улицам города и пообщались с местными жителями. Ответы оказались разными: кто-то регулярно следит за новостями, а кто-то сталкивается с ними лишь время от времени.

Одной из тех, кто узнает новости в соцсетях, оказалась Соня.

«Новости в пабликах мне попадаются, там и читаю, — поделилась она. — Сайт 76.RU, мне кажется, все знают, потому что он везде высвечивается: во „ВКонтакте“, в Telegram. Листаешь ленту, ваши новости везде попадаются. Там написано всё самое основное, всё понятное. Небольшие тексты — и ты читаешь: о, всё, я знаю».

На видео — опрос жителей Ярославля

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Не у всех есть возможность регулярно читать новости. Например, у Олеси сейчас другие приоритеты: «С маленьким ребенком тяжело часто сидеть в интернете».

А когда всё же удается найти время полистать ленту, молодая мама предпочитает находить информацию о культурных событиях города.

«Учитывая возраст дочки, мне хотелось бы чаще видеть новости про развлечения: куда можно сходить с детьми, чем заняться», — рассказала Олеся.

При этом есть те, кто намерено отказывается от чтения новостей, чтобы отгородить себя от тревожной информации.

«Не читаю новости, они мне и не попадаются», — честно признался в разговоре с 76.RU Антон.

А вот блогер и автор канала «Ярославль. Что нового?» Максим Прохоров поделился, что заходит читать новости на 76.RU в Telegram раз в неделю, чтобы оставаться в теме всех событий.

Также нам встретилась наша постоянная читательница Наталья.

«Я знакома с сайтом 76.RU уже несколько лет. В соцсетях мне попадаются ваши новости, и там я их всегда читаю».

Наталья добавила, что особенно ценит в новостях возможность узнать о событиях в городе и найти для себя новые форматы досуга: «Мне нравятся новости о каких-то интересных мероприятиях в городе, событиях, куда можно сходить, что для себя узнать нового, познакомиться с новыми людьми, нетворкинги».

<p>Наталья</p><p>Наталья</p>

Поздравляю вас с днем рождения! Желаю процветания, новых идей, реализации ваших творческих планов и побольше подписчиков.

Наталья

читательница 76.RU

Читайте новости 76.RU в соцсетях: мы в Max, Telegram и во «ВКонтакте».

О том, как работает редакция 76.RU ранее рассказала главный редактор сайта Анна Елкина, перечислив журналистские секреты.

А как давно вы читаете новости 76.RU? Какие новости больше всего вам нравятся у нас на сайте? Какие рубрики хотели бы видеть у нас чаще? Пишите в комментариях!

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Комментарии
34
Гость
29 апреля, 05:41
Что либо читать или писать комментарии не возможно, из-за перекрывающей рекламы.
Гость
28 апреля, 21:32
У вас не новости, а сплетни
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Гость
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