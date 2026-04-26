«Не может быть, что это дерево». Как муж с женой бросили душный офис и создали ну очень милый семейный бизнес

Анастасия и Михаил вместе создают украшения из смолы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Ярмарочный домик, туристский центр и даже художественный музей: деревянные украшения, которые создают супруги Комлевы из Нижнего Новгорода, можно найти в разных уголках их города. Творчество стало для пары основным источником дохода и семейным бизнесом. Как они решились бросить стабильную работу в офисе и чем уникальны их броши и серьги — в материале NN.RU.

«Было много переживаний и волнений»

Интерес к творчеству у Анастасии был с детства. Она даже окончила художественную школу, научилась плести украшения из бисера. Но делать искусство своей профессией не планировала — Настя ходила в школу с техническим уклоном, после выучилась на инженера-металлурга и некоторое время проработала на авиастроительном заводе «Сокол». Но всё время понимала — это не ее.

Позже девушка попробовала себя в управленческой деятельности — и тоже не прониклась. Потом ушла в декрет и к офисной работе больше не возвращалась. При этом Анастасия не переставала заниматься творчеством — шила елочные игрушки из фетра и создавала разные поделки. А когда случился бум на эпоксидную смолу, начала работать и с этим материалом.

— Очень хотелось попробовать порисовать смолой. Я пошла на мастер-класс, и мне понравилось. И еще я очень люблю дерево как материал, у меня возникла мысль объединить дерево и смолу, — рассказала Настя.

Анастасия с детства занимается творчеством Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В творческих экспериментах молодую женщину поддержал ее муж Михаил. По образованию он повар, но к тому моменту уже оставил кулинарную сферу и работал менеджером по продажам. Занятие это не радовало, стресс и выгорание уже маячили на горизонте. Мужчина мечтал сменить монотонную работу на что-то более интересное.

Всё изменилось, как ни странно, после того, как Михаил попал в больницу с аппендицитом. Там он разговорился с соседом по палате — тот оказался владельцем лазерного станка. Новый знакомый показал, как вырезает на нем картинки, объяснил, что деревянные заготовки для поделок из смолы, которые Комлевы покупали в магазинах, тоже можно делать самим — легко и дешево.

Супруги купили лазерный станок и начали экспериментировать — делать часы, подставки и другие предметы интерьера из дерева и смолы. Заказы в основном поступали от знакомых и через сарафанное радио.

— Поначалу было много разных переживаний и волнений. У нас, так скажем, была небольшая финансовая подушка, и мы могли пробовать. Потом, когда стали работать с украшениями, появилась какая-то стабильность, — рассказывает Анастасия.

«Не может быть такого, что это дерево»

Свою нишу начинающие мастера нашли случайно. Они сделали первое украшение, которое предназначалось в подарок. Получилось неожиданно хорошо. Комлевы поняли, что это что-то эксклюзивное и необычное. Супруги стали работать над брендом, расширять каталог, а позже попали на свою первую ярмарку.

— У нас были разноцветные украшения — как витаминки или ягодки. Мы написали на карточках Berry-Berry. Но все читали «бери-бери». Люди сами решили, мы пришли к выводу — пускай будет «бери-бери», — улыбаются Комлевы.

Карточки для сережек супруги делают на том же станке Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Не похоже на дерево, согласитесь Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Для первой презентации у мастеров не было ничего — ни специальных тарелочек, ни подставок. Серьги и броши с карточками просто лежали на столе и всё равно привлекали внимание.

— Мы привезли 20–30 украшений, больше у нас ничего не было. Люди, которые привыкли видеть натуральные камни, ювелирные сплавы, увидели что-то необычное: «Не может быть такого, что это дерево», — цитируют Михаил и Настя первые отзывы.

После этого были другие ярмарки, «островки» в торговых центрах. Благодаря им супруги поняли, какие украшения интересны людям, собрали клиентскую базу. Теперь они пытаются перейти из торговли в ТЦ к другим форматам.

Как создают украшения

Столы, шкаф, краски и коробочки с деревянными заготовками: в мастерской совсем немного места. Но для команды из двух человек вполне хватает. Лазерный станок сюда не помещается — он слишком большой и стоит в другом помещении.

Деревянные заготовки для будущих украшений Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вся роспись идет только вручную Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Михаил вырезает на станке определенную форму, шкурит ее. Дальше я покрываю ее акриловой краской. Если требуется, наношу поталь и дальше верхний слой смолы. Переворачиваем ее на обратную сторону, приклеиваем фурнитуру и заливаем смолой. Цикл изготовления сережки занимает трое суток, — раскрывает производственные секреты Анастасия.

Михаил занимается установкой фурнитуры Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Быстро и аккуратно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Одна партия может состоять из 50–100 изделий. Дизайн украшений разрабатывает Анастасия:

— Я могу чем-то вдохновиться. Или, например, мне хочется просочетать определенные цвета. Делаю пробные украшения, заливаю и смотрю, как цвет смотрится, потому что смола немножко меняет оттенок.

Поначалу со смолой и деревом было работать непросто. Таким материалам важны правильная температура и влажность в помещении. Кроме того, потребовалось время, чтобы путем проб и ошибок выбрать хороших поставщиков. Постепенно супруги сформировали базовую коллекцию. Остальной каталог стараются обновлять каждые несколько месяцев. К лету, например, выпускают сережки более ярких цветов, перед новогодними праздниками — блестящие и объемные украшения. Часть изделий готовят на заказ.

— Мы почти всё выполняем, всё, что от нас требуют. Одна женщина принесла украшения из муранского стекла. Она что-то из комплекта потеряла и попросила сделать ей сережку или кулон. Мы повторили, получилось очень похоже, — вспоминает пара.

После вступления в силу нового закона название бренда начали писать на русском языке Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Особенности деревянных украшений

— Самый главный вопрос, который мы получаем: «Можно ли в них мыться?» В них мыться нельзя, потому что это всё-таки дерево. Если вы один раз помоетесь в них или попадете под дождь, ничего не будет. Мы не рекомендуем их именно размачивать, — поделилась Анастасия.

Покупатели часто спрашивают о сроке хранения украшений.

— Конечно, мы отдаем себе отчет, что это бижутерия. Срок службы сережек зависит от условий эксплуатации и хранения, все-таки они подвержены «царапкам». Благодаря таким украшениям люди могут разнообразить свой образ — не покупать дорогие под каждый праздник, а подобрать что-то под образ. В плане экономии в этом тоже есть преимущество. Маленькие пусеты стоят 500 рублей, — рассказала девушка.

Яркие цвета — самое то для лета Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Некоторые боятся мерить объемные серьги, думая, что они тяжелые. На самом деле деревянные изделия непривычно легкие.

Планы на будущее

Когда твои родители занимаются украшениями, над подарками девочкам можно долго не раздумывать. Анастасия и Михаил время от времени разрешают 11-летнему сыну брать что-то из бижутерии для подруг или одноклассниц. Однажды Комлевы сделали брошки-сердечки девочкам из его класса на 8 Марта.

— Он уже спрашивал, когда ему будет 14–15 лет, сможет ли он продавать украшения. Возможно, это связано с тем, что мы ведем диалоги о сотрудниках, о том, что нужен человек на лето. Он просто исходя из этих разговоров предлагает свою помощь: «Я подрасту, могу попробовать», — рассказывают родители.

Пока что пара работает в четыре руки, но в планах — расширение Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Потихоньку приближается сезон, когда украшения покупают активнее всего. По словам Анастасии, они готовятся всё лето «впахивать как лошадки», чтобы заработать деньги и закрыть дни, когда бывают просадки. В планах — расширить производство, нанять хотя бы одного сотрудника и открыть новую мастерскую.

— У нас был опыт, когда мы работали на Нижне-Волжской набережной. Там очень большой поток туристов. Они покупали украшения как сувениры: вместо магнитиков брали серьги. У нас на карточках написано «Нижний Новгород», наша задача — прославить наш город, чтобы люди из Нижнего привезли какой-то подарок-сувенир, — делится планами Михаил.

Кстати, не так давно Комлевы заколлабились с художником из Дзержинска Ильёй Спиченковым. Коллекция получилась яркая и необычная.

Коллекция, которую сделали совместно с художником, сейчас на выставке. В мастерской остались только броши со сколами Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Также у Анастасии есть мечта объединить украшения, аксессуары и сумки. Один раз супруги попробовали сделать сумки-корзинки в сотрудничестве с другими мастерами. По словам нашей героини, это уже другая ниша, и к ней нужно найти подход.

Бросать свой маленький бизнес супруги не планируют — украшениями они занимаются вместе уже почти четыре года, и им нисколько не надоедает быть вместе практически 24/7.