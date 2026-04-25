А что изменилось? Сравниваем ретро-карточки Ярославля в 80-е и современные виды

Сильно ли изменилась набережная за 40+ лет? Источник: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Нам кажется, что современный мир сильно изменился по сравнению с предыдущими десятилетиями. Но глядя на фотокарточки советского Ярославля, удивляешься, а так ли мы изменились?

Представляем новый выпуск рубрики 76.RU «Ретро Ярославль» . Прогуляемся по Волжской набережной и улице Кедрова тогда и сейчас. У нас есть возможность взглянуть на прошлое благодаря стараниям работника завода и фотографа-любителя Константина Лузина.

Возможно, кто-то из вас ещё помнит город таким, как на его снимках!

Волжская набережная в 1981 году и сейчас Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Константин Александрович Лузин родился в 1923 году. Он окончил Московский железнодорожный институт и после этого всю свою жизнь трудился конструктором на Моторном заводе. Константин увлекался фотографией, но из-за тяжелой болезни оглох и поэтому стеснялся фотографировать людей. Вместо этого он много времени посвящал прогулкам по Ярославлю, куда брал с собой свои камеры. Он снимал каждую улицу, дом за домом, и очень любил фотографировать «неизбитые» другими фотографиями локации.

Здание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Нужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Перед церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Улица Кедрова практически не изменилась Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Появились места для парковки автомобилей Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

С этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков Источники: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU