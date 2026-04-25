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Город А что изменилось? Сравниваем ретро-карточки Ярославля в 80-е и современные виды

А что изменилось? Сравниваем ретро-карточки Ярославля в 80-е и современные виды

Ретро-обзор c Волжской набережной

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Сильно ли изменилась набережная за 40+ лет? | Источник: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU Сильно ли изменилась набережная за 40+ лет? | Источник: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Сильно ли изменилась набережная за 40+ лет?

Источник:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Нам кажется, что современный мир сильно изменился по сравнению с предыдущими десятилетиями. Но глядя на фотокарточки советского Ярославля, удивляешься, а так ли мы изменились?

Представляем новый выпуск рубрики 76.RU «Ретро Ярославль». Прогуляемся по Волжской набережной и улице Кедрова тогда и сейчас. У нас есть возможность взглянуть на прошлое благодаря стараниям работника завода и фотографа-любителя Константина Лузина.

Возможно, кто-то из вас ещё помнит город таким, как на его снимках!

Волжская набережная в 1981 году и сейчас | Источник: Александр Куренной / 76.RUВолжская набережная в 1981 году и сейчас | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Волжская набережная в 1981 году и сейчас | Источник: Константин ЛузинВолжская набережная в 1981 году и сейчас | Источник: Константин Лузин

Волжская набережная в 1981 году и сейчас

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Константин Александрович Лузин родился в 1923 году. Он окончил Московский железнодорожный институт и после этого всю свою жизнь трудился конструктором на Моторном заводе. Константин увлекался фотографией, но из-за тяжелой болезни оглох и поэтому стеснялся фотографировать людей. Вместо этого он много времени посвящал прогулкам по Ярославлю, куда брал с собой свои камеры. Он снимал каждую улицу, дом за домом, и очень любил фотографировать «неизбитые» другими фотографиями локации.

Здание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Здание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены | Источник: Константин ЛузинЗдание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены | Источник: Константин Лузин

Здание речного вокзала сохранило свой силуэт, но детали фасада были обновлены

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Нужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия | Источник: Александр Куренной / 76.RUНужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Нужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия | Источник: Константин ЛузинНужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия | Источник: Константин Лузин

Нужно тщательно рассмотреть эти фотографии, чтобы найти отличия

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Перед церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Перед церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет | Источник: Константин ЛузинПеред церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет | Источник: Константин Лузин

Перед церковью Гурия, Самона и Авива появилось небольшое ограждение, сверху нависли провода. Похоже, это вся разница за 45 лет

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Улица Кедрова практически не изменилась | Источник: Александр Куренной / 76.RUУлица Кедрова практически не изменилась | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Улица Кедрова практически не изменилась | Источник: Константин ЛузинУлица Кедрова практически не изменилась | Источник: Константин Лузин

Улица Кедрова практически не изменилась

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Появились места для парковки автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоявились места для парковки автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Появились места для парковки автомобилей | Источник: Константин ЛузинПоявились места для парковки автомобилей | Источник: Константин Лузин

Появились места для парковки автомобилей

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

С этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков | Источник: Александр Куренной / 76.RUС этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков | Источник: Александр Куренной / 76.RU
С этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков | Источник: Константин ЛузинС этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков | Источник: Константин Лузин

С этого ракурса Христорождественская церковь смотрелась гармоничнее без ограждений и знаков

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Изменился город за 45 лет?

Что-то разница минимальна
Конечно, эти кадры непоказательны
Выскажусь в комментариях
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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Ретро Ярославль Старый город
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Комментарии
29
Гость
27 апреля, 14:27
Сравните улицу Советскую от Красной площади до Советской площади. Вместо деревьев, которые не только украшали улицу, но и очищали воздух, одни фонари. Первомайский бульвар посмотрите. Возле детской площадки деревья срубили, а взамен ничего не посадили. Дети вместе с родителями дышат пылью от машин и в жару не спрятаться. Пустыня. В парке много огромных пней, а взамен ничего....скоро ни одного дерева на радость властям не останется ..
Гость
27 апреля, 10:06
Ну что сказать... Деревья выросли... Где-то заборы обновили... А в основном никаких изменений.
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Гость
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