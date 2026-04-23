Риск аварийных ситуаций: МЧС выпустило экстренное предупреждение для ярославцев

Погода в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды. По данным Ярославского ЦГМС, 23 апреля в области будет бушевать сильный ветер. Непогода продержится с 06:00 до 21:00.

«Ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с», — предупредили в региональном МЧС.

Из-за непогоды увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий. Спасатели прогнозируют повреждение линий связи, сбой в работе всех видов транспорта и возможные травмы среди населения. Могут обрушиться крыши зданий и деревья, а на дорогах — возникнуть аварии.

«Ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ и, как следствие, возникновение и увеличение масштабов вторичных факторов аварийных ситуаций», — дополнили в ведомстве.

Телефон экстренных служб — 112.

Помимо ветра отдельное предупреждение действует для Переславля-Залесского от Ярославского ЦГМС.

«В период с 22 по 27 апреля (до 16:00 мск) на озере Плещеево у города Переславль-Залесский Переславского района Ярославской области сохранится ОЯ „Высокое половодье“ (115 см, 138.07 мБС) с возможностью завершения. При достижении отметки ОЯ происходит подтопление подвальных помещений, затопление объектов расположенных в прибрежной части озера», — предупреждают синоптики.

Напомним, в Центральной России ждут новую волну арктического вторжения. Прогнозируется и формирование снежных покровов. Об этом сообщили эксперты «Фобос» 22 апреля.

По их прогнозу, в выходные чуть-чуть потеплеет. Но значительного роста температуры ни в конце этой, ни в начале следующей недели ждать не стоит.