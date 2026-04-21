Мамы из Ярославской области могут получить за рождение ребенка 100 тысяч рублей в соседнем регионе

В соседней от Ярославской Вологодской области стали выплачивать дополнительно 100 тысяч рублей за рождение ребенка в регионе. С апреля для получения денег достаточно зарегистрировать первенца в любом ЗАГСе Вологодской области.
«В 2026 году получить выплату стало проще. Молодым мамам, родившим первенца после 9 января 2026 года, выплата может быть предоставлена при фактическом проживании в Вологодской области, даже при отсутствии прописки в регионе. Главное условие — регистрация рождения ребенка в любом ЗАГСе на территории области. В текущем году поддержку получили уже 422 молодые мамы», — процитировали слова министра труда и социальной защиты Александра Ершова в пресс-службе правительства Вологодской области.
Деньги выплачивают молодым мамам до 25 лет включительно. Выплата назначается независимо от дохода семьи и других льгот. Подать заявление можно в течение года после рождения ребёнка через Госуслуги или в любом МФЦ Вологодской области.
Напомним, в Ярославской области молодым мамам платят до 300 тысяч рублей. Подробнее о мерах поддержки, читайте в этом материале.