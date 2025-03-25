Молодым мамам — до 300 тысяч рублей, а остальным что? Какие выплаты полагаются в Ярославской области

Одна из обсуждаемых новостей марта — введение стимулирующих выплат для молодых мам в Ярославской области. С 1 января 2026 года родившим первого ребенка до 25 лет выплатят единоразово 200 тысяч рублей. Столько же смогут получить родившие до 27 лет второго ребенка и до 29 лет третьего и последующих детей.
На фоне обсуждений нововведения у мам, которые не входят в вышеперечисленную возрастную категорию, возник резонный вопрос:
«А для родивших после 30 лет будут выплаты?» — интересуются ярославны на странице губернатора Михаила Евраева.
Как ответили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области, в регионе действует ряд мер, предназначенных для всех беременных и женщин с детьми.
«В настоящее время финансовая поддержка беременных женщин, в том числе в возрасте после 30 лет, осуществляется в рамках ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие)», — уточнили в Министерстве.
Для определения права на единое пособие необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Номер телефона для обращений: 8 800 100-000-1.
Также семьям с детьми без применения критериев нуждаемости предоставляются следующие меры региональной соцподдержки:
единовременная выплата при рождении ребенка, размер которой зависит от очередности рождения ребенка и составляет от 5501 до 9168 рублей;
единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей в размере 53 071 рубль;
региональный семейный капитал в размере 73 135 рублей (при рождении третьего ребенка и последующих детей);
ежемесячная выплата в размере 915 рублей на детей от полутора до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации;
ежемесячная выплата на ребенка-инвалида в размере 2584 рубля;
ежемесячная выплата на ребенка до достижения им возраста 18 лет, оба родителя (усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы, в размере 2584 рубля.
«Также на территории региона существует мера поддержки для семей и одиноких граждан в виде социальной помощи на основании социального контракта, которую могут получить малоимущие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ярославской области (он в регионе составляет 17 733 рубля. — Прим. ред.)», — добавили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Социальный контракт может быль заключен на следующие мероприятия:
по поиску работы;
по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;
по ведению личного подсобного хозяйства;
иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
С заявлением на оказание социальной помощи на основании социального контракта можно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства, а также в МФЦ или через Единый портал государственных услуг.
Дополнительная срочная помощь для семей с детьми
В апреле 2025 года в Ярославской области планируется запуск дополнительной срочной социальной услуги — «Социальный пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных».
Помощь могут получить семьи, имеющие детей до 1 года и относящиеся к одной из следующих категорий:
малообеспеченные семьи с детьми;
семьи с детьми-инвалидами;
семьи, в которых один или оба родителя имеют инвалидность;
многодетные семьи;
студенческие семьи, где оба родителя (или единственный родитель в неполной семье) учатся очно в высшем или среднем учебном заведении и имеют несовершеннолетних детей;
молодые семьи, где возраст каждого из супругов (или единственного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет;
семьи, в которых родитель является участником СВО.
«Для получения услуги необходимо обратиться в муниципальное учреждение „Комплексный центр социального обслуживания населения“ по месту жительства. С перечнем организаций социального обслуживания можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области в разделе „Реестр поставщиков социальных услуг“», — уточнили власти.