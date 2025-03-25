Молодым мамам — до 300 тысяч рублей, а остальным что? Какие выплаты полагаются в Ярославской области

Выплаты по беременности и родам в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Одна из обсуждаемых новостей марта — введение стимулирующих выплат для молодых мам в Ярославской области. С 1 января 2026 года родившим первого ребенка до 25 лет выплатят единоразово 200 тысяч рублей. Столько же смогут получить родившие до 27 лет второго ребенка и до 29 лет третьего и последующих детей.

На фоне обсуждений нововведения у мам, которые не входят в вышеперечисленную возрастную категорию, возник резонный вопрос:

«А для родивших после 30 лет будут выплаты?» — интересуются ярославны на странице губернатора Михаила Евраева.

Как ответили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области, в регионе действует ряд мер, предназначенных для всех беременных и женщин с детьми.

«В настоящее время финансовая поддержка беременных женщин, в том числе в возрасте после 30 лет, осуществляется в рамках ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие)», — уточнили в Министерстве.

Для определения права на единое пособие необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Номер телефона для обращений: 8 800 100-000-1.

Также семьям с детьми без применения критериев нуждаемости предоставляются следующие меры региональной соцподдержки:

единовременная выплата при рождении ребенка, размер которой зависит от очередности рождения ребенка и составляет от 5501 до 9168 рублей;

единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей в размере 53 071 рубль;

региональный семейный капитал в размере 73 135 рублей (при рождении третьего ребенка и последующих детей);

ежемесячная выплата в размере 915 рублей на детей от полутора до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации;

ежемесячная выплата на ребенка-инвалида в размере 2584 рубля;

ежемесячная выплата на ребенка до достижения им возраста 18 лет, оба родителя (усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы, в размере 2584 рубля.

«Также на территории региона существует мера поддержки для семей и одиноких граждан в виде социальной помощи на основании социального контракта, которую могут получить малоимущие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ярославской области (он в регионе составляет 17 733 рубля. — Прим. ред.)», — добавили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Социальный контракт может быль заключен на следующие мероприятия: по поиску работы;

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

по ведению личного подсобного хозяйства;

иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. С заявлением на оказание социальной помощи на основании социального контракта можно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства, а также в МФЦ или через Единый портал государственных услуг.

Дополнительная срочная помощь для семей с детьми

В апреле 2025 года в Ярославской области планируется запуск дополнительной срочной социальной услуги — «Социальный пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных».

Помощь могут получить семьи, имеющие детей до 1 года и относящиеся к одной из следующих категорий:

малообеспеченные семьи с детьми;

семьи с детьми-инвалидами;

семьи, в которых один или оба родителя имеют инвалидность;

многодетные семьи;

студенческие семьи, где оба родителя (или единственный родитель в неполной семье) учатся очно в высшем или среднем учебном заведении и имеют несовершеннолетних детей;

молодые семьи, где возраст каждого из супругов (или единственного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет;

семьи, в которых родитель является участником СВО.