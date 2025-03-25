НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Город обзор Молодым мамам — до 300 тысяч рублей, а остальным что? Какие выплаты полагаются в Ярославской области

Молодым мамам — до 300 тысяч рублей, а остальным что? Какие выплаты полагаются в Ярославской области

Обзор пособий для беременных и семей с детьми

3 693
28 комментариев
Выплаты по беременности и родам в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВыплаты по беременности и родам в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Выплаты по беременности и родам в Ярославской области

Источник:

Одна из обсуждаемых новостей марта — введение стимулирующих выплат для молодых мам в Ярославской области. С 1 января 2026 года родившим первого ребенка до 25 лет выплатят единоразово 200 тысяч рублей. Столько же смогут получить родившие до 27 лет второго ребенка и до 29 лет третьего и последующих детей.

На фоне обсуждений нововведения у мам, которые не входят в вышеперечисленную возрастную категорию, возник резонный вопрос:

«А для родивших после 30 лет будут выплаты?» — интересуются ярославны на странице губернатора Михаила Евраева.

Как ответили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области, в регионе действует ряд мер, предназначенных для всех беременных и женщин с детьми.

«В настоящее время финансовая поддержка беременных женщин, в том числе в возрасте после 30 лет, осуществляется в рамках ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие)», — уточнили в Министерстве.

Для определения права на единое пособие необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Номер телефона для обращений: 8 800 100-000-1.

Также семьям с детьми без применения критериев нуждаемости предоставляются следующие меры региональной соцподдержки:

  • единовременная выплата при рождении ребенка, размер которой зависит от очередности рождения ребенка и составляет от 5501 до 9168 рублей;

  • единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей в размере 53 071 рубль;

  • региональный семейный капитал в размере 73 135 рублей (при рождении третьего ребенка и последующих детей);

  • ежемесячная выплата в размере 915 рублей на детей от полутора до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации;

  • ежемесячная выплата на ребенка-инвалида в размере 2584 рубля;

  • ежемесячная выплата на ребенка до достижения им возраста 18 лет, оба родителя (усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы, в размере 2584 рубля.

«Также на территории региона существует мера поддержки для семей и одиноких граждан в виде социальной помощи на основании социального контракта, которую могут получить малоимущие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ярославской области (он в регионе составляет 17 733 рубля. — Прим. ред.)», — добавили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Социальный контракт может быль заключен на следующие мероприятия:

  • по поиску работы;

  • по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

  • по ведению личного подсобного хозяйства;

  • иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

С заявлением на оказание социальной помощи на основании социального контракта можно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства, а также в МФЦ или через Единый портал государственных услуг.

Дополнительная срочная помощь для семей с детьми

В апреле 2025 года в Ярославской области планируется запуск дополнительной срочной социальной услуги — «Социальный пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных».

Помощь могут получить семьи, имеющие детей до 1 года и относящиеся к одной из следующих категорий:

  • малообеспеченные семьи с детьми;

  • семьи с детьми-инвалидами;

  • семьи, в которых один или оба родителя имеют инвалидность;

  • многодетные семьи;

  • студенческие семьи, где оба родителя (или единственный родитель в неполной семье) учатся очно в высшем или среднем учебном заведении и имеют несовершеннолетних детей;

  • молодые семьи, где возраст каждого из супругов (или единственного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет;

  • семьи, в которых родитель является участником СВО.

«Для получения услуги необходимо обратиться в муниципальное учреждение „Комплексный центр социального обслуживания населения“ по месту жительства. С перечнем организаций социального обслуживания можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области в разделе „Реестр поставщиков социальных услуг“», — уточнили власти.

ПО ТЕМЕ
Выплаты Деньги Пособия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
19 часов
Это грубое нарушение Конституции, дискриминация по возрастному принципу. Пособия платятся на детей и не должны зависеть от возраста матери. Социальные льготы за счет бюджета должны быть единые для всех граждан страны.
Гость
19 часов
А что, дети, рожденные от молодых матерей, больше пользы принесут государству и людям? Вундеркинды что ли родятся? А чем другие хуже? Интересно, чем руководствовались, когда принимали данное решение? Тогда женщине, родившей после 50, вообще миллион полагается, ну никак не меньше.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление