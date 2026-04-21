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Город В ТГК-2 объяснили отключение горячей воды в спальном районе Ярославля

В ТГК-2 объяснили отключение горячей воды в спальном районе Ярославля

Ранее в Дзержинском районе начались испытания

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В ТГК-2 объяснили отключение отопления в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ТГК-2 объяснили отключение отопления в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТГК-2 объяснили отключение отопления в Дзержинском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля осталась без горячей воды на фоне проведения испытаний теплосетей. Напомним, ранее в мэрии и ТГК-2 предупреждали о включении батарей на максимум.

Как пояснили 76.RU в ТГК-2, управляющим компаниям было рекомендовано накануне проведения испытаний, 20 апреля к 22:00, отключить системы горячего водоснабжения в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.

Тем временем, наши читатели сообщают об отключении отопления. Батареи остыли в домах на улицах Бабича, Елены Колесовой, Громова, на Ленинградском проспекте и на проезде Моторостроителей.

В каких домах нет горячей воды в Брагине

  • Ленинградский пр-кт, 62 к. 3;

  • Ленинградский пр-кт, 62 к. 4;

  • Ленинградский пр-кт, 60 к. 5;

  • Ул. Батова, 5 к. 3;

  • Ул. Батова, 5;

  • Ул. Громова, 52 к. 3;

  • Ул. Громова, 46 к. 3;

  • Ул. Громова, 42;

  • Моторостроителей проезд, 1 корп. 2.

«Отключение отопления в связи с проведением испытаний не планировалось. По имеющейся на данный момент информации жилищные организации ограничили ГВС в части МКД намного ранее рекомендованного срока», — прокомментировали в ТГК-2.

В ПАО «ТГК-2» отметили, что часть домов была отключена управляющими компаниями от отопления, хотя ограничение программой испытания изначально не предусмотрено.

«По вопросам досрочного отключения ГВС в МКД и незаконного отключения отопления на период проведения температурных испытаний следует обращаться в жилищные организации», — посоветовали в ТГК-2.

Ранее в ТГК-2 уточняли, по каким причинам проводятся испытания:

  • для выявления наиболее изношенных участков трубопроводов;

  • проверки компенсирующей способности тепловых сетей и сальниковых компенсаторов в условиях температурных деформаций;

  • из-за увеличения количества жалоб на запах горячей воды в период холодов в некоторых жилых домах в Дзержинском районе. Зимой, в случае похолодания и снижения температуры наружного воздуха, температура теплоносителя увеличивалась, и вода от ТЭЦ поступала в дома более горячей. Разложение органики в системах отопления многоквартирных домов как раз сказывалось на запахе горячей воды. Основным способом решения это проблемы является термическая дезинфекция.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Отопление ТГК-2
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Комментарии
11
Гость
22 апреля, 11:56
"Брагине" это где?
Гость
22 апреля, 07:13
У многих маленькие дети без горячей воды это вообще беда
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Гость
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