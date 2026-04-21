В ТГК-2 объяснили отключение горячей воды в спальном районе Ярославля

Часть многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля осталась без горячей воды на фоне проведения испытаний теплосетей. Напомним, ранее в мэрии и ТГК-2 предупреждали о включении батарей на максимум.
Как пояснили 76.RU в ТГК-2, управляющим компаниям было рекомендовано накануне проведения испытаний, 20 апреля к 22:00, отключить системы горячего водоснабжения в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.
Тем временем, наши читатели сообщают об отключении отопления. Батареи остыли в домах на улицах Бабича, Елены Колесовой, Громова, на Ленинградском проспекте и на проезде Моторостроителей.
В каких домах нет горячей воды в Брагине
Ленинградский пр-кт, 62 к. 3;
Ленинградский пр-кт, 62 к. 4;
Ленинградский пр-кт, 60 к. 5;
Ул. Батова, 5 к. 3;
Ул. Батова, 5;
Ул. Громова, 52 к. 3;
Ул. Громова, 46 к. 3;
Ул. Громова, 42;
Моторостроителей проезд, 1 корп. 2.
«Отключение отопления в связи с проведением испытаний не планировалось. По имеющейся на данный момент информации жилищные организации ограничили ГВС в части МКД намного ранее рекомендованного срока», — прокомментировали в ТГК-2.
В ПАО «ТГК-2» отметили, что часть домов была отключена управляющими компаниями от отопления, хотя ограничение программой испытания изначально не предусмотрено.
«По вопросам досрочного отключения ГВС в МКД и незаконного отключения отопления на период проведения температурных испытаний следует обращаться в жилищные организации», — посоветовали в ТГК-2.
Ранее в ТГК-2 уточняли, по каким причинам проводятся испытания:
для выявления наиболее изношенных участков трубопроводов;
проверки компенсирующей способности тепловых сетей и сальниковых компенсаторов в условиях температурных деформаций;
из-за увеличения количества жалоб на запах горячей воды в период холодов в некоторых жилых домах в Дзержинском районе. Зимой, в случае похолодания и снижения температуры наружного воздуха, температура теплоносителя увеличивалась, и вода от ТЭЦ поступала в дома более горячей. Разложение органики в системах отопления многоквартирных домов как раз сказывалось на запахе горячей воды. Основным способом решения это проблемы является термическая дезинфекция.