В ТГК-2 объяснили отключение горячей воды в спальном районе Ярославля

В ТГК-2 объяснили отключение отопления в Дзержинском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля осталась без горячей воды на фоне проведения испытаний теплосетей. Напомним, ранее в мэрии и ТГК-2 предупреждали о включении батарей на максимум.

Как пояснили 76.RU в ТГК-2, управляющим компаниям было рекомендовано накануне проведения испытаний, 20 апреля к 22:00, отключить системы горячего водоснабжения в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.

Тем временем, наши читатели сообщают об отключении отопления. Батареи остыли в домах на улицах Бабича, Елены Колесовой, Громова, на Ленинградском проспекте и на проезде Моторостроителей.

В каких домах нет горячей воды в Брагине Узнать Ленинградский пр-кт, 62 к. 3;

Ленинградский пр-кт, 62 к. 4;

Ленинградский пр-кт, 60 к. 5;

Ул. Батова, 5 к. 3;

Ул. Батова, 5;

Ул. Громова, 52 к. 3;

Ул. Громова, 46 к. 3;

Ул. Громова, 42;

Моторостроителей проезд, 1 корп. 2.

«Отключение отопления в связи с проведением испытаний не планировалось. По имеющейся на данный момент информации жилищные организации ограничили ГВС в части МКД намного ранее рекомендованного срока», — прокомментировали в ТГК-2.

В ПАО «ТГК-2» отметили, что часть домов была отключена управляющими компаниями от отопления, хотя ограничение программой испытания изначально не предусмотрено.

«По вопросам досрочного отключения ГВС в МКД и незаконного отключения отопления на период проведения температурных испытаний следует обращаться в жилищные организации», — посоветовали в ТГК-2.

Ранее в ТГК-2 уточняли, по каким причинам проводятся испытания: