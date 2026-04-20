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Город Открывайте окна: батареи в домах Ярославля включат на максимум

Открывайте окна: батареи в домах Ярославля включат на максимум

В ТГК-2 объяснили, зачем

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В Ярославле батареи включат на максимальный обогрев для испытаний | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославле батареи включат на максимальный обогрев для испытаний | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле батареи включат на максимальный обогрев для испытаний

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле батареи в домах включат на максимальный обогрев. Об этом предупредили в компании ТГК-2 16 апреля. Ситуация произойдет 21 апреля и коснется Дзержинского района.

«Сотрудники Ярославских тепловых сетей проведут температурные испытания трубопроводов на максимальную температуру. Согласно правилам технической эксплуатации такие испытания проводятся раз в 5 лет, чаще всего в конце отопительного сезона», — пояснили в ТГК-2.

В компании добавили, что температура теплоносителя, поступающего с Тенинской водогрейной котельной, будет повышаться постепенно с позднего вечера 20 апреля. С 8 до 14 часов 21 апреля температура в трубах достигнет 115 градусов.

Испытаниям подвергнутся коммуникации на территории, ограниченной улицами Панина, Батова, Пашуковской, Волгоградской, Громова, Тутаевским шоссе, Ленинградским проспектом — всего 327 жилых домов и 23 социальных объекта.

«Во время проведения температурных испытаний для безопасности жителей горячая вода и отопление будут отключены в детских дошкольных учреждениях, школах, объектах здравоохранения. Жилищные организации обязаны отключить горячее водоснабжение в жилых домах имеющих „открытый“ горячий водоразбор», — добавили в ТГК-2.

В компании отметили, что испытания проводятся по нескольким причинам.

  • для выявления наиболее изношенных участков трубопроводов, проверки компенсирующей способности тепловых сетей и сальниковых компенсаторов в условиях температурных деформаций;

  • из-за увеличения количества жалоб на запах горячей воды в период холодов в некоторых жилых домах в Дзержинском районе. Зимой, в случае похолодания и снижения температуры наружного воздуха, температура теплоносителя увеличивалась, и вода от ТЭЦ поступала в дома более горячей. Разложение органики в системах отопления многоквартирных домов как раз сказывалось на запахе горячей воды. Основным способом решения это проблемы является термическая дезинфекция.

Жителям порекомендовали на время испытаний усиленно проветривать помещения.

Обо всех нештатных ситуациях необходимо оповещать оперативно-диспетчерскую службу Ярославских тепловых сетей по номеру: 25-38-95.

Ранее мы публиковали предварительные сроки завершения отопительного сезона в Ярославской области.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопление Испытание Батареи
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Комментарии
65
Гость
21 апреля, 04:26
За наш счёт хотят топить вечность.
Гость
21 апреля, 02:50
Понятно, что всё с нас сдерут. Но утешает одно: обычно такие экзекуции устраивают, когда за окном +25, а в этот раз, видимо, решили народ пощадить - и на том спасибо!
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