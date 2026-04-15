Кто в Ярославле будет разрешать подросткам жениться — ответили в муниципалитете

В Ярославле решили, кто будет разрешать браки парам до 18 лет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле поменяли орган, который выдает разрешение на браки парам в возрасте до 18 лет. Решение было принято 15 апреля на заседании муниципалитета города.

«В соответствии с семейным кодексом РФ брачный возраст установлен с 18 лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства вправе разрешить вступать в брак лицам, достигшим 16 лет», — пояснила заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

Раньше такие разрешения выдавали городские органы опеки. Но после того, как с 1 января 2026 года их перевели на региональный уровень, право решили передать департаменту по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля.

В мэрии пояснили, что в этом году заявлений на вступление в брак в таком возрасте пока не поступало.

На сайте Госуслуг указано, что уважительными причинами для вступления в брак с 16 лет могут быть беременность или рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения, призыв на срочную военную службу и другие. В разных регионах список причин может отличаться. Все обстоятельства для заключения брака до 18 лет можно уточнить в местных органах самоуправления.