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Город Из Ярославля запустят два новых водных маршрута

Из Ярославля запустят два новых водных маршрута

Речная навигация начнется 1 мая

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Ярославские власти анонсировали запуск двух новых водных маршуртов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские власти анонсировали запуск двух новых водных маршуртов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти анонсировали запуск двух новых водных маршуртов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 мая традиционно в Ярославской области начнется пассажирская речная навигация. После зимней спячки возобновят работу теплоходы «Москва», «Московский-7» и МО-513, паром в Тутаеве, а также скоростные «Метеоры».

«15 мая запланировано открытие двух новых направлений из Ярославля: в Углич на судне „Восход“ и в Кострому на „Метеоре“. Параллельно ведется работа по организации навигации в Пошехонье», — прокомментировали в пресс-службе администрации со ссылкой на заместителя председателя правительства — министра дорожного хозяйства и транспорта региона Романа Душко.

В планах у властей в 2026-м году обустроить дебаркадеры в Брейтове и Пошехонье, для их установки потратят деньги из областного бюджета. Кстати, ранее также сообщалось о планируемом строительстве новых причалов в Угличе, Рыбинске, на левом берегу Тутаева.

Уже в апреле по Волге и Которосли открывается навигация для маломерных судов. 24 апреля начнет работу катамаран «Белояр», работающий по экскурсионным маршрутам.

По информации правительства, стоимость проезда в Ярославле на расстояние не более 11 километров при оплате банковской картой и через мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» составит 90 рублей.

По карте жителя Ярославской области или по транспортной «Якарте» проезд будет составлять 60 рублей. Для льготников — 30 рублей или бесплатно в зависимости от категории.

Ранее мы публиковали обзор цен на водный маршрут Ярославль — Нижний Новгород.

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заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
8
Гость
16 апреля, 10:44
В Углич Восход не пойдет. Он не для Рыбинского моря. А вот если в Кострому, было бы замечательно.
Гость
15 апреля, 20:44
Ярославль - Кострома маршрут нужный, удобный. Будет успешно конкурировать с автобусом и ж.д.
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