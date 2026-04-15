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Город Полиция предложила запретить ночную работу заведений в центре Ярославля. В чем причина

Полиция предложила запретить ночную работу заведений в центре Ярославля. В чем причина

Вопрос подняли на заседании муниципалитета города

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Полиция выступила против громкой музыки и шума в центре Ярославля | Источник: Алина Сардекова / 76.RUПолиция выступила против громкой музыки и шума в центре Ярославля | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Полиция выступила против громкой музыки и шума в центре Ярославля

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Полиция предложила запретить ночную работу заведений в центре Ярославля.

«Обстановка в центральной части города вызывает опасения», — сообщил 15 апреля на заседании муниципалитета города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов.

Он пояснил, что в 2025 году во время рейдов полиции на улицах Кирова, Первомайской, Андропова, Нахимсона, на Советской площади было выявлено 186 случаев распития спиртных напитков и появления в пьяном виде в общественных местах.

По мнению полицейских, ситуацию усугубляют концерты уличных музыкантов, использующих звукоусилительное оборудование.

«Поступают жалобы на громкую музыку и шум», — отметил Михаил Бугрецов.

По его словам, в начале апреля такое обращение зарегистрировано от жителей дома № 5 по улице Нахимсона.

В УМВД предложили ограничить работу увеселительных заведений в центре Ярославля до 23 часов. Власти пока не отреагировали на это предложение.

Напомним, в Ярославской области за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время предусмотрен штраф: для граждан — три тысячи рублей, для должностных лиц — двадцать тысяч рублей, для юридических лиц — сто тысяч рублей. К ночному времени в регионе относится период с 22 до 6 часов (с 1 июля по 31 августа — с 23 до 6 часов).

Напомним, мы писали, что бизнес тяжело переживает период обустройства пешеходного центра в Ярославле, часть заведений закрылась.

Согласны с предложением полиции?

Да, всё равно там начался ремонт, можно закрываться после 23:00
Нет, пусть полиция лучше охраняет общественный порядок
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Полиция Улица Кирова Ярославль
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Комментарии
69
Гость
16 апреля, 11:50
Да и дневные закрывайте
Гость
15 апреля, 23:23
Может полицейские как любые люди любят ночью спать а не порядок охранять?
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Гость
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